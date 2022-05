Nur noch ein Schritt zur Kreisklasse: TSV Gräfelfing II dominiert im Derby gegen Neuried III

Viel Betrieb vor dem Neurieder Tor von Robin Eisend (r.). Am Ende siegte Gräfelfing II um die Torschützen Erol Özyurt (l.) und Daniel Ochsenkühn (3.v.l.) mit 5:0. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Jetzt ist der Aufstieg ganz nah. Die Reserve des TSV Gräfelfing hat am Samstag zum vierten Mal in Folge gewonnen – und das in beeindruckender Manier.

Gräfelfing/Neuried – „Wir sind wieder im Flow“, sagte Gräfelfings Trainer Thomas Ochsenkühn nach dem rauschenden 5:0-Derbysieg gegen den TSV Neuried III. Wenn die kleinen Wölfe im Saisonabschluss am Sonntag beim FC Neuhadern III gewinnen, sind ihnen Rang zwei und die Rückkehr in die Kreisklasse nicht mehr zu nehmen.

In der Vorwoche hatten die Gäste aus Neuried noch als Favoritenschreck agiert und dem damaligen Spitzenreiter, FC Anadolu II, eine 8:3-Klatsche verpasst. „Wir hatten großen Respekt vor ihnen“, gab Ochsenkühn zu. Diesmal war das Team von Trainer Tobias Rehse, der aus privaten Gründen nicht dabei sein konnte, jedoch chancenlos. „Wir hatten einige Ausfälle, Gräfelfing hat aber auch sehr stark gespielt“, sagte Neurieds Kapitän Louis Wegmann. Für ihn wären die Hausherren jedenfalls ein würdiger Aufsteiger. „Sie sind für mich die spielerisch stärkste Mannschaft der Liga“, sagte Wegmann anerkennend.

Erol Özyurt schoss Gräfelfing nach feiner Einzelleistung in Führung (26.), kurz danach holte Daniel Ochsenkühn einen Foulelfmeter heraus und verwandelte ihn selbst (34.). Noch vor der Pause sorgte Kevin Nguyen für die Vorentscheidung. Im zweiten Durchgang kontrollierte Gräfelfing die Partie und legte durch Leon Richter (53.) und Quirin Hofer (72.) zwei Treffer nach. (te)

TSV Gräfelfing II – TSV Neuried III 5:0 (3:0)

TSV Gräfelfing II: Löhr; Czychon, Lerch, Daniell, Özyurt, Bartmann, Nguyen, Hofer, D.Ochsenkühn, Vogel, Konarski (C); B.Lippert, Richter, Dittmar, Wolff, Steitz

TSV Neuried III: Eisend; Beckendorf, Rechthaler, Wegmann (C), Lindheimer, Szimhardt, Kürn, Roos, Rama, Sönmezcicek, Entzikidis

Tore: 1:0 Özyurt (26.), 2:0 D.Ochsenkühn (34./FE), 3:0 Nguyen (42.), 4:0 Richter (53.), 5:0 Hofer (72.)