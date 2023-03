„Müssen gegen Großhadern gewinnen“ – TSV Neuried gegen Schlusslicht in der Pflicht

Comeback in Sicht: Jonas Einloft hat seine Verletzung auskuriert. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

Im Kellerduell gegen den Tabellenletzten, den TSV Großhadern, ist ein Sieg für den TSV Neuried Pflicht. Dörfler fordert einen kämpferischen Auftritt.

Neuried – Seit zehn Spielen wartet Fußball-Bezirksligist TSV Neuried nun schon auf einen Sieg. Doch die Chancen, diese Serie zu beenden, standen selten besser als vor dem Heimspiel gegen den TSV Großhadern am Samstag (14 Uhr, Am Sportpark). „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, dürften sich viele Neurieder vor dem Kellerduell fragen. Auch TSV-Trainer Daniel Dörfler sagt unmissverständlich: „Wenn wir in der Liga bleiben wollen, müssen wir gegen Großhadern gewinnen.“

Nach einer überschaubaren Vorbereitung, dem ernüchternd verlaufenen Pflichtspielauftakt beim SV Raisting (0:2) und der langen Sieglos-Serie strotzen die Neurieder Fußballer nicht gerade vor Selbstvertrauen. Doch bei den Gästen aus dem benachbarten Münchner Stadtteil sieht es noch düsterer aus. Zum Pflichtspielauftakt vor zwei Wochen kassierten sie eine 1:7-Klatsche beim VfL Denklingen, und am vergangenen Wochenende verloren sie gegen den SV Aubing mit 0:4. Insgesamt kommen die Haderner, die 2:8-Pleite gegen die SpVgg 1906 Haidhausen am Jahresende 2022 hinzugerechnet, in den jüngsten drei Partien auf eine Ausbeute von null Punkten und ein Torverhältnis von 3:19. In der gesamten Saison hat Großhadern erst zwei Spiele gewonnen und nur neun Punkte geholt.

Doch Hochmut kann sich der TSV Neuried im Duell mit dem Tabellenletzten nicht leisten. Zum einen hat das Team von Trainer Daniel Dörfler selbst lediglich sieben Zähler mehr auf dem Konto und auch schon fünf Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz. Zum anderen holte Großhadern einen der beiden Saisonsiege ausgerechnet im Hinspiel gegen Neuried. Die 2:4-Niederlage hat Dörfler noch in schmerzhafter Erinnerung. Damals ließen sich die Neurieder auf dem engen Platz überrumpeln, verursachten zu viele Standardsituationen, die sie schlecht verteidigten, und leisteten sich einige Abspielfehler. „Wir müssen die individuellen Fehler abstellen“, fordert Dörfler vor dem Rückspiel.

Der TSV-Coach glaubt nicht, dass eine Mannschaft in den Sportpark kommt, die sich bereits aufgegeben hat. „Ich denke, sie werden gegen uns ihre Chance wittern. Ich erwarte einen sehr motivierten und ekelhaften Gegner.“ Er fordert von seinem eigenen Team, vor allem kämpferisch an die zweite Halbzeit in Raisting anzuknüpfen. „Das muss die Basis sein. Wir müssen bissig und griffig in den Zweikämpfen sein, das Spielerische baut dann darauf auf“, sagt der Neurieder Trainer.

Sein Comeback nach Verletzung geben könnte Routinier Jonas Einloft. Dafür fallen mit Alpay Uslu, Anes Ajdari, Mahdi Nabizadeh (alle verletzungsbedingt) und Max Meisenberger (unter der Woche nicht im Training) vier Spieler aus. Hinspieltorschütze Benedikt Nowack ist nach langer Verletzungspause auf dem Weg der Besserung, ein Einsatz kommt aber noch zu früh. Gespielt wird voraussichtlich auf Rasen, die endgültige Entscheidung fällt aber erst am Spieltag. (Tobias Empl)