Beim Schlusslicht „blöd angestellt“: TSV Neuried patzt gegen den TSV Großhadern

Erzielte sein erstes Saisontor, verschoss aber auch einen Elfmeter: der Neurieder Maximilian Schwahn. Foto: Rutt © Rutt

Die zweite Niederlage in Folge kassierten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried beim TSV Großhadern. Bei der 2:4-Pleite nutzen die Gäste ihre Chancen nicht konsequent und leisten sich einfache Ballverluste.

Neuried – Nach dem guten Saisonstart ist der Motor des Fußball-Bezirksligisten TSV Neuried etwas ins Stocken geraten. Nach dem 0:1 gegen den SV Raisting eine Woche zuvor hat das Team der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic am Sonntag auch beim bisherigen Schlusslicht TSV Großhadern mit 2:4 (0:1) verloren.

„Wenn du solche individuellen Fehler machst, kannst du in der Bezirksliga kein Spiel gewinnen“, sagte Dörfler nach Schlusspfiff. Die Partie begann turbulent: Nach kaum mehr als einer Minute traf Maximilian Schwahn für die Gäste zur vermeintlichen Führung – der Schiedsrichter pfiff jedoch wegen eines vorherigen Foulspiels ab und entschied auf Strafstoß. „Der Linienrichter hat gesagt, er musste abpfeifen, weil es sonst Abseits gewesen wäre. Aber ich finde, das Tor wurde uns geklaut“, sagte Dörfler. Die Entscheidung wäre zu verschmerzen gewesen, wenn Schwahn den anschließenden Strafstoß verwandelt hätte. Doch der TSV-Angreifer verschoss, und im Gegenzug gingen die Gastgeber auch noch in Führung. Die noch unsortierten Neurieder ließen einen Eckball zu, und Boris Filipovic traf zum 1:0. „Das darf uns nicht passieren“, kritisierte Dörfler.

Nach dem Rückstand taten sich die Gäste auf dem engen Platz schwer, zu ihrem Spiel zu finden „Wir haben uns ein bisschen blöd angestellt und viel zu viele Freistöße und Ecken verursacht“, sagte der TSV-Coach. Nach dem Seitenwechsel kam Neuried jedoch besser in die Partie. Torjäger Schwahn erzielte nach einem Steilpass von Lasse Wippert sein erstes Saisontor (51.). Innerhalb von wenigen Minuten gerieten die Neurieder nach eigenen Ballverlusten aber wieder ins Hintertreffen. „Wir haben dem Gegner den Ball in die Füße gespielt“, kritisierte Dörfler. Die Gastgeber schalteten zweimal schnell um, und Hannes Wimmer (55.) sowie Ex-Neurieder Yusuf Aykac (57.) gelang ein Doppelschlag. Zwar brachte Benedikt Nowack die Gäste per Fernschuss noch mal bis auf 2:3 heran, Neuried drängte in der Folge auf den Ausgleich, doch nach einem weiteren vermeidbaren Ballverlust im Aufbauspiel machte Michael Pautz den Sack zu (83.).

Wiedergutmachung ist möglich am Samstag daheim gegen gegen Aufsteiger FC Hellas München.

TSV Großhadern – TSV Neuried 4:2 (1:0)

TSV Neuried: Bever; F.Hessenberger (64. R.Pösl), Kaspar (46. Le Dren), Greger, Meisenberger (76. Nitzl) - Maier (C), Legrand (64. Uslu), Nowack, Wippert - Schwahn, Lechner (76. M.Kriebel)

TSV Großhadern: Gossler; Zielinski, Aykac (90.+5 Sniatovskyi), Pautz, Strasser, Moradi (81. Dragan), Wimmer (90. Mensah), Kuritskyi, A.Gula (C), Filipovic, Daqo

Tore: 1:0 Filipovic (5.), 1:1 Schwahn (51.), 2:1 Wimmer (55.), 3:1 Aykac (57.), 3:2 Nowack (58.), 4:2 Pautz (83.)

Bes. Vorkommnis: Schwahn/Neur. verschießt Foulelfmeter (3.)