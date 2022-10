Unnötige Pleite für TSV Neuried - „Haben dem Gegner alle Tore geschenkt“

Sicher vom Elfmeterpunkt: Thomas Maier. Aus dem Feld gelang den Neuriedern kein Treffer. © DAGMAR RUTT

Der triste Herbst setzte sich am Sonntag für den TSV Neuried nahtlos fort. Trotz ordentlicher Leistung verloren die Bezirksliga-Fußballer beim 1. FC Penzberg mit 1:3 (0:1).

Neuried – Was täte der TSV Neuried nur ohne seine starke Jugendarbeit? Am Sonntag zauberte Josip Hrgovic aufgrund der zahlreichen Ausfälle Lucas Aufderklamm aus dem Hut. Der U19-Akteur zeigte im zentralen Mittelfeld sein Potenzial und spielte 90 Minuten durch. Die nächste Niederlage konnte aber auch Aufderklamm nicht verhindern. Die Grün-Weißen verloren beim 1. FC Penzberg mit 1:3 (0:1). „Das war unnötig, wir haben dem Gegner alle drei Tore geschenkt“, monierte Hrgovic.

Die Gäste begannen auf dem Kunstrasen sehr engagiert und verzeichneten in den ersten zehn Minuten gleich drei gute Möglichkeiten. Lasse Wippert verzog knapp, Thomas Maier scheiterte aus spitzem Winkel an Penzbergs Torwart Korbinian Neumaier und Maximilian Le Dren vergab seine Chance nach einer Ecke. „Wir waren sehr gut im Spiel“, sagte Hrgovic.

Die Gastgeber machten erst in der 21. Minute zum ersten Mal auf sich aufmerksam, eine große Kopfballchance blieb ungenutzt. Wenig später segelte ein Distanzschuss von Gabriel Taffertshofer an die Latte. Sieben Minuten vor der Pause flog ein hoher Ball durch den Neurieder Strafraum. Uros Puskas hatte zu viel Zeit und versenkte den Ball aus spitzem Winkel im kurzen Eck. „Dabei war der Ball ewig in der Luft“, haderte Hrgovic.

In der zweiten Hälfte folgte der nächste Nackenschlag. Eine Freistoßflanke auf den langen Pfosten landete bei Fazlican Verep. Den ersten Versuch konnte ein Neurieder noch blocken. Doch im Nachsetzen versenkte Verep das Spielgerät im Netz. „So ein Tor ärgert mich besonders. Bei einer Standard muss die Zuordnung einfach stimmen“, schimpfte Hrgovic.

Der TSV gab aber nicht auf. Nach einem Foul von Verep an Wippert, der von Maier freigespielt worden war, gab es Strafstoß. „Das Foul war eigentlich außerhalb. Aber es war eine Notbremse und hätte auf jeden Fall Rot geben müssen“, beschwerte sich Hrgovic. Maier gelang zwar vom Punkt das 1:2, doch Penzberg durfte mit elf Spielern weitermachen und erzwang durch Denny Krämer die Entscheidung (85.). Vorausgegangen war ein Ballverlust der Gäste im Spielaufbau.

„Wir waren oft zu hektisch“, kritisierte Hrgovic. Durch die sechste Niederlage aus den vergangenen sieben Partien setzte sich der graue Herbst für den TSV weiter fort. Die Abstiegszone rückt immer näher. (Tobias Huber)

1. FC Penzberg – TSV Neuried 3:1 (1:0)

TSV Neuried: Kühnle; Wippert, Meisenberger (46. Topic), Le Dren, Greger, Nowack, Maier, Aufderklamm, Kaspar (73. Maurer), Pösl (85. Prempeh), Matovic (46. Haslauer)

Tore: 1:0 Puskas (38.), 2:0 Verep (58.), 2:1 Maier (76., Foulelfmeter), 3:1 Krämer (85.)