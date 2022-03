TSV Neuried unterliegt im „Fehlersport“: Hrgovic lobt Team trotz Pleite mit vier Gegentoren

Sah lange Zeit ein ausgeglichenes Spiel: Josip Hrgovic. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried hielt das erste Pflichtspiel des Jahres in Penzberg lange offen, verlor dann aber 2:4. Trainer Josip Hrgovic lobte sein Team trotzdem.

Neuried – Auch das dritte Duell innerhalb der vergangenen drei Jahre verlor Bezirksligist TSV Neuried am Samstag gegen den 1. FC Penzberg. Anders als bei der 0:2-Pleite im Hinspiel und dem 0:3 in der Vorsaison hielten die Würmtaler das Spiel lange offen. „Ich kann der Mannschaft in Sachen Mentalität und Einsatz keinen Vorwurf machen“, bilanzierte TSV-Trainer Josip Hrgovic nach der 2:4-Auswärtsniederlage. Es war das erste Pflichtspiel des Jahres, ein Corona-Ausbruch im Team hatte zuvor zwei verhindert.

Hrgovics Erkenntnis: „Fußball ist ein Fehlersport. Das haben wir heute mal wieder auf sehr bittere Art und Weise erfahren.“ Bereits der erste Penzberger Treffer nach gerade einmal 13 Minuten wurde von einem unnötigen Fehler eingeleitet: Innenverteidiger Malvin Begaj verlor im Aufbauspiel den Ball und verursachte beim Versuch, das Missgeschick zu korrigieren, einen Strafstoß. Maximilian Berwein verwandelte sicher.

Turbulent wurde es nach dem Seitenwechsel: Zunächst traf Marko Ralic per Freistoß in den Winkel zum 1:1 (55.), nur zwölf Minuten später gelang Andreas Schneeweiß die erneute Führung für Penzberg. Unterkriegen ließen sich die Neurieder auch davon nicht, der eingewechselte Patrick Gegenbauer stocherte den Ball nach einer Ecke zum 2:2 ins Netz (73.). In dieser Phase hätte die Partie wohl kippen können, doch Neuried verpasste den dritten Treffer.

Stattdessen brachte ein weiterer Elfer die Entscheidung für die Gastgeber. Beim Herauslaufen kam Kapitän Konstantin Kühnle zu spät, diesmal verwandelte Josef Siegert den fälligen Strafstoß. „Wir waren platt“, stellte Hrgovic fest. Kurz vor dem Abpfiff machte Berwein mit einem wuchtigen Freistoß den Sack zu (89.). Der frustrierte Thomas Maier sah in der Nachspielzeit wegen Meckerns noch Geld-Rot.

1.FC Penzberg – TSV Neuried 4:2 (1:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); F. Hessenberger, Sirovec, Püseli, Begaj, Legrand (69. D. Ralic), Maier, M.Ralic (81. Daniilakis), Kaspar (46. P.Gegenbauer), Uslu (46. Fazliu), Einloft.

1.FC Penzberg: Scurtu; Ramcic, Kurtar (63. Taffertshofer), Berwein, Neziri (90. Poplacean), Schneeweiß (90.+1 Sik), Kalus (77. Abdyli), Krämer, Siegert, Hiry (C), Lajqi (77. Azizi)

Tore: 1:0 Berwein (13./FE), 1:1 M.Ralic (55.), 2:1 Schneeweiß (67.), 2:2 Gegenbauer (73.), 3:2 Siegert (85./FE), 4:2 Berwein (89.) Gelb-Rote Karte: Maier/Neuried (90.+3, Meckern)