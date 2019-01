Neuried ringt Reserve des TSV 1860 München 2:2 Unentschieden ab

Erzielte die 1:0-Führung für den TSV Neuried: Jonas Einloft (l.) traf in der 21. Minute.

Erstes Testspiel der Wintervorbereitung

von Julius Roever schließen

Im ersten Testspiel seiner Wintervorbereitung hat der TSV Neuried einen Achtungserfolg gefeiert.

Am frühen Sonntagnachmittag trat die Landesliga-Mannschaft von Trainer Christopher Utz auf dem Kunstrasenplatz des heimischen Sportparks gegen die Reserve des TSV 1860 München an und rang dem favorisierten Bayernligisten ein 2:2 (1:1)-Unentschieden ab.

„Das Ergebnis zeigt, dass das, was wir uns vorgenommen haben, funktioniert hat“, sagte Neurieds Coach Utz. Seine Fußballer stellten den kleinen Löwen ein Abwehrbollwerk entgegen und leisteten viel Laufarbeit. „Man hat gemerkt, dass der Gegner schon in der ersten Halbzeit immer nervöser geworden ist“, so Utz. „Das zeigt, wie gut wir hinten gestanden sind.“

In eigenem Ballbesitz versuchte der TSV meist, flach aufzubauen und seinerseits offensive Akzente zu setzen. Die Führung der Gastgeber entsprang aber einer Standardsituation. Zwei Sechziger verpassten eine Freistoßflanke, Jonas Einloft stand völlig frei und schob ein (21.). Einmal knackten die Münchner die Würmtaler Verteidigung aber doch, als Ugur Türk einen schönen Spielzug zum Ausgleich abschloss.

Nach dem Seitenwechsel ergab sich ein ähnliches Bild. Neuried hielt die Blauen im Schach und nutzte eine seiner wenigen Gelegenheiten zur erneuten Führung. Nach einem Konter über den rechten Flügel tauchte Timon Kuko im Rückraum auf und versenkte mustergültig per Flachschuss (57.). Diesmal ließ sich Sechzig nicht lange bitten: Nur zwei Minuten später traf der eingewechselte Matthew Durrans zum 2:2. Damit wollten sich die kleinen Löwen nicht begnügen und erhöhten in der Schlussphase den Druck. Den Kickern von der Parkstraße blieb oft nur noch der lange Ball aus der Gefahrenzone, doch sie brachten das Unentschieden letztlich über die Zeit. jr