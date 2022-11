„Fast alle Tore selbst eingebrockt“: Neuried II kassiert fünf Stück vom ESV München

Benjamin Prempeh traf beim 2:5 des TSV Neuried II. Foto: Fupa © Fupa

Torreicher Mittwochabend beim TSV Neuried: Nicht nur im Bezirksliga-Spiel der ersten Mannschaft, im Kreisklasse-Duell zwischen der Zweiten und dem ESV München fielen ebenfalls einige Treffer.

Neuried – Doch auch in dieser Partie gingen die Gastgeber als Verlierer vom Platz, sie unterlagen mit 2:5 (0:1). „Leider hatten wir drei krankheitsbedingte Absagen am Spieltag. Und dann haben wir uns auch noch fast alle Tore selbst eingebrockt“, sagte TSV-Coach Efecan Ölmez. Nach 37 Minuten ließ Keeper Robin Eisend einen haltbaren Fernschuss durchrutschen, in Halbzeit zwei fielen innerhalb weniger Minuten drei weitere Gegentore. Mahdi Nabizadeh (75.) und Benjamin Prempeh (81.) betrieben Ergebniskosmetik, ehe ESV-Angreifer Nico Wustig den Schlusspunkt setzte (90.). (te)

TSV Neuried II – ESV München 2:5 (0:1)

TSV Neuried II: Eisend; Neziri, Fe.Vetterl (C), Dehkordi, S.Gegenbauer, Maurer, Nabizadeh, Omiliadis, Dav.Gasbarro, Danquah, Batarilo; Prempeh, Wukonigg, Kulu

Tore: 0:1 Schwarz (37.), 0:2 König (47.), 0:3 Schildwächter (49.), 0:4. S.Gegenbauer (58./ET), 1:4 Nabizadeh (75.), 2:4 Prempeh (81.), 2:5 Wustig (90.)

Zeitstrafe: König/ESV (20., Foulspiel)