„Der Gegner war für uns eine Nummer zu groß“ – Neuried II unter den Eisenbahnrädern

Gehen seit Jahren gemeinsame Wege: Erst war Taner Ölmez (l.) Jugendtrainer und betreute die Teams, in denen sein Sohn Efecan spielte. Jetzt betreuen beide zusammen die zweite Herrenmannschaft des TSV Neuried. © Dagmar Rutt

Einen bitteren Sonntag haben die Kreisklassen-Fußballer des TSV Neuried II erlebt und musste sich dem Tabellenführer deutlich geschlagen geben.

Neuried – Beim Spitzenreiter, dem Eisenbahner-Sportverein München, kam das Team der beiden Trainer Efecan und Taner Ölmez mit 0:7 (0:4) unter die Räder.

„Man hat gemerkt, dass ESV München stark in Form ist und unbedingt Erster werden will. Sie haben es wirklich sehr gut gemacht“, sagte Ölmez. Dennoch ist ein derart hohes Ergebnis natürlich für jeden Sportler erst einmal schwer zu verdauen. „Der Gegner war für uns eine Nummer zu groß, aber zumindest eine knappere Niederlage wäre möglich gewesen. Wir haben einige unglückliche Gegentore bekommen, und dann hat uns der Glaube gefehlt“, so Ölmez.

Bereits in der fünften Minute brachte Patrick Schildwächter die Gastgeber nach einem weiten Einwurf in Führung. Innerhalb von nur acht Minuten entschieden Laurenz Gründmeier (25.), Luca Reinhardt (29.) und Nico Wustig (33.) mit drei weiteren Treffern die Partie. Eine Reaktion der Gäste blieb aus. Stattdessen legten Benjamin Nast-Kolb (56.), erneut Schildwächter (72.) sowie Julian Scherrer (81.) im zweiten Durchgang noch drei weitere Treffer nach. Ölmez mahnt aber dennoch zur Ruhe. Er betont: „Es war ein bitterer Tag, aber wir bewerten es nicht über. Ab morgen schauen wir wieder nach vorne.“ (te)