TSV Neuried II: Joker Gegenbauer wird zum Dosenöffner - „Er hat das Spiel entschieden“

Von: Michael Grözinger

Simon Gegenbauer überzeugte in der Abwehr und glänzte als Torschütze. © TSV

Spielerische Überlegenheit bringt nicht immer Torgefahr mit sich. Das musste auch der TSV Neuried II im Kreisklasse-Derby am Samstag beim TSV Gräfelfing II feststellen.

Neuried – Zwar trugen die Grün-Weißen beim Stand von 1:1 in der zweiten Halbzeit den einen oder anderen gefälligen Angriff nach vorne und trafen zweimal Aluminium. Je länger die Begegnung dauerte, umso mehr spielte sich das Geschehen dann aber zwischen den beiden Strafräumen ab.

Diesem – laut Neurieds Trainer Efecan Ölmez – „Mittelfeldgeplänkel“ setzte schließlich Simon Gegenbauer ein Ende. Der 20-jährige Defensivspieler war erst zur Pause eingewechselt worden und absolvierte sein erstes Saisonspiel für die Neurieder. Bei einem Freistoß in der Schlussphase rückte er mit auf und köpfte die Flanke zur 2:1-Führung ins Netz, als sich der eine oder andere vielleicht schon auf die Punkteteilung eingestellt hatte. „Das war für uns der Dosenöffner. Er hat das Spiel entschieden“, sagte Coach Ölmez. Wenn es spielerisch nicht klappt, muss manchmal eben ein Standard her.

Doch nicht nur mit seinem Treffer wusste Gegenbauer, dessen älterer Bruder Patrick (25) in der Neurieder Bezirksliga-Mannschaft spielt, zu überzeugen. Auch defensiv lieferte er auf seiner Position rechts in der Dreierkette einen guten Job ab und verdiente sich so ein Extralob seines Trainers: „Er hat richtig gut verteidigt.“ (mg)