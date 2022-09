Familiensache Fußball: Vater und Sohn Trainer Neurieder Reserve - Junior hat ehrgeizige Pläne

Gehen seit Jahren gemeinsame Wege: Erst war Taner Ölmez (l.) Jugendtrainer und betreute die Teams, in denen sein Sohn Efecan spielte. Jetzt betreuen beide zusammen die zweite Herrenmannschaft des TSV Neuried. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Neurieds zweite Mannschaft wird von einem ungewöhnlichen Trainer-Duo betreut. Taner und Efecan Ölmez sind Vater und Sohn. Im Zweifel hat noch der Senior das Sagen. Der Junior hat langfristig aber eigene, ehrgeizige Pläne.

Neuried – Der Gewinn der Champions League war in diesem Sommer Familiensache. Als Trainer Carlo Ancelotti (63) Real Madrid zum Titel führte, wurde er dabei unterstützt von seinem Co-Trainer: Sohn Davide Ancelotti. Der 32-Jährige begleitete den Erfolgscoach bereits auf seinen vorherigen Trainerstationen und wird von seinem deutlich mehr im Rampenlicht stehenden Vater für seine Analysen und die Trainingsarbeit geschätzt. Auch beim Amateurverein TSV Neuried hat nun ein Vater-Sohn-Duo das Sagen.

Taner Ölmez (58) und Efecan Ölmez (21) coachen gemeinsam die zweite Herrenmannschaft, die mit sieben Punkten aus vier Spielen ordentlich in die Kreisklassen-Saison gestartet ist. Beide fühlen sich in dieser doch recht seltenen Konstellation wohl. „Wir sind ein eingespieltes Team und haben sehr ähnliche Vorstellungen von Fußball“, sagt Efecan, genannt „Efe“, Ölmez.

Besonders wichtig sei den beiden der Teamgedanke und der gegenseitige Respekt innerhalb einer Mannschaft. Offiziell fungieren beide als gleichberechtigte Trainer. Wenn beide sich allerdings doch mal nicht einig sind, ist klar, wer das letzte Wort hat. „Wir sind fast immer einer Meinung. Aber wenn er ein Machtwort spricht, würde ich ihm niemals widersprechen. Ich kann noch viel von ihm lernen, gerade was die Menschenführung angeht“, sagt der Junior, der beim TSV Neuried parallel auch noch die U17-Junioren trainiert.

Vater und Sohn stehen bereits seit Jahren gemeinsam auf dem Fußballplatz. Früher war Taner Ölmez der Trainer der Mannschaft, in der Sohn Efecan spielte. Er hatte selbst als Jugendlicher in der Türkei hochklassig Fußball gespielt und einen Vertrag in der 3. Liga. Wegen einer seltenen chronischen Muskelerkrankung musste der Vater seine Karriere jedoch bereits früh beenden. Nach seinem Umzug nach Deutschland hatte Taner Ölmez längere Zeit nichts mehr mit dem Vereinsfußball zu tun – bis der Sohnemann groß genug war, selbst zu kicken und einen Trainer brauchte. „Die Begeisterung für den Sport habe ich von ihm. Bei uns zu Hause dreht sich sehr viel um Fußball“, sagt Efecan Ölmez.

Als Jugendspieler wurde Efecan fast immer von seinem Vater trainiert, zunächst beim TSV Forstenried, dann beim TSV Trudering. Ungewöhnlich früh begann auch der Sohn, sich für das Traineramt zu begeistern. Schon mit 16 übernahm er eine Jugendmannschaft beim TSV Trudering und erwarb die C-Lizenz, mit 17 die B-Lizenz. Beim TSV Neuried ist er seit vier Jahren Jugendtrainer. Zugunsten der Trainerlaufbahn entschied er sich schon als A-Jugendlicher, selbst die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. „Realistisch gesehen hätte es nicht für mehr als den mittleren Amateurbereich gereicht“, sagt Efecan Ölmez. Als Trainer hat er höhere Ziele.

Der 21-Jährige steht kurz vor dem Abschluss einer Ausbildung zum Physiotherapeuten. Am liebsten würde er sich jedoch eines Tages seinen Lebensunterhalt hauptberuflich als Fußballtrainer verdienen. „Das ist mein Traum“, sagt Efecan Ölmez. (Tobias Empl)