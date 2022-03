TSV Neuried II: Umstrukturierung im Niemandsland mit Neutrainer Florian Adam

In der Offensive kann sich der Kreisklassist auf die individuelle Klasse von Nikola Matovic (r.) und Co. verlassen. © DAGMAR RUTT

Der TSV Neuried II sieht die Rückrunde als „Vorbereitung auf die neue Saison“. Mit Coach Florian Adam wollen sie einiges umstrukturieren.

Neuried – Florian Adam ist beim TSV Neuried der Mann für alle Fälle. Der 30-Jährige hat in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Fußballmannschaften im Sportpark trainiert – in der Regel sogar zwei gleichzeitig – und springt immer wieder ein, wenn eine Position neu besetzt werden muss. Bereits im Herbst 2021 hatte er zugesagt, neben seiner Arbeit als Jugendtrainer und Chefcoach der ersten Damenmannschaft auch noch Georg Bakalorz als Co-Trainer bei den Herren II zu unterstützen.

Da Bakalorz kurz darauf aber sein Amt komplett zur Verfügung stellte, ist Adam seit der Winterpause Chefcoach des Kreisklasse-Teams. Obwohl er inzwischen seine Jugendmannschaft abgegeben hat, betreibt der junge Trainer weiterhin einen hohen Aufwand. Wenn es sein muss, schnürt er auch noch selbst die Fußballschuhe, wie jüngst bei der 1:4-Testspiel-Niederlage gegen den TSV Alling.

Bei all dem Einsatz ist es umso unerfreulicher, wenn das Engagement der Spieler nicht ganz so hoch ausfällt. Wie viele Reserven hat auch der TSV Neuried II seit Jahren mit Spielermangel zu kämpfen. Zwischen der Bezirksliga-Elf und der eingeschworenen dritten Mannschaft hat es das Kreisklasse-Team nicht leicht. Einen echten Kern und eine funktionierende Mannschaft zu bilden, ist das erklärte Ziel des neuen Trainers. Adam, der bereits in der Saison 2018/19 die zweite Mannschaft gemeinsam mit Josip Hrgovic trainierte, kündigt an: „Wir haben einige Ideen, wie wir den Herrenbereich etwas umstrukturieren können. Aber das geht nicht von heute auf morgen.“

Dass noch ein langer Weg vor ihm und seinen Spielern liegt, zeigte sich auch in der bisherigen Vorbereitung auf die verbleibende Spielzeit. Im mit 5:4 gewonnenen Testspiel gegen den TSV Gräfelfing II hatte Adam mit Verstärkung aus der dritten Mannschaft gerade einmal 13 Kicker zur Verfügung, gegen Alling war die Mannschaft inklusive ihm selbst zu elft. „Ich habe für jede Absage Verständnis. Aber beim Training mit sechs Leuten auf dem Platz zu stehen, macht keinen Spaß“, sagt der TSV-Coach. Das sei in der gesamten Vorbereitung allerdings auch nur einmal vorgekommen. Adam bleibt trotz der Schwierigkeiten positiv. Für manche der jüngeren Spieler sei es nicht auf Anhieb leicht, sich für die Kreisklasse zu motivieren, doch der neue Coach ist zuversichtlich, den richtigen Draht zu ihnen zu finden. „Die meisten kenne ich ja schon lange. Ich versuche, ihnen klarzumachen, dass der Herrenbereich einfach etwas anderes ist – auch in der Kreisklasse.“

Der Schwerpunkt in der Vorbereitung, in der weitere Testspiele wegen Corona-Fällen der Gegner abgesagt werden mussten, lag auf der Vermittlung von Grundlagen – vor allem im mannschaftstaktischen Bereich. Die durchaus talentierten Einzelspieler müssen noch mehr lernen, im Kollektiv zu funktionieren. Während sich die Mannschaft in der Offensive oft auf die individuelle Klasse von Spielern wie Nikola Matovic, Julien Kriebel oder Mario Batarilo verlassen kann, ist in der gemeinsamen Defensivarbeit noch viel Luft nach oben. Ohne Gegentor blieben die Neurieder in der laufenden Saison noch kein einziges Mal, auch acht Gegentreffer in den zwei Freundschaftsspielen im Winter sprechen eine deutliche Sprache.

Doch daran können die Grün-Weißen in den verbleibenden elf Partien der Saison immerhin ohne allzu großen Druck arbeiten. Denn in der Tabelle der Kreisklasse 3 München befindet sich die Mannschaft im ziemlichen Niemandsland. Auf welchem Platz Neurieds Reserve am Saisonende landet, ist für Adam zweitrangig. Kurz vor dem Pflichtspielauftakt gegen den SV Waldeck-Obermenzing II am Sonntag sagt er: „Wir werden weder auf- noch absteigen. Ich sehe die Rückrunde vor allem als Vorbereitung auf die kommende Saison.“ (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Gräfelfing II – TSV Neuried II 4:5, TSV Neuried II – TSV Alling 1:4

Erstes Punktspiel: TSV Neuried II – SV Waldeck-Obermenzing II (Sonntag, 13. März, 16.30 Uhr)