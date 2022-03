TSV Neuried II verliert trotz klarer Feldüberlegenheit: In der falschen Statistik vorne

Mehr als der Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 1:2 gelang dem TSV Neuried II gegen NK Dinamo nicht. Torschütze war Nikola Matovic (vorne). © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried II unterliegt dem NK Dinamo München. Dabei ist die Mannschaft in Florian Adam in fast allen Statistiken gefühlt überlegen.

Neuried – Noch werden bei Amateurfußballspielen in der Regel keine Ballbesitzstatistiken gemessen. Florian Adam, Trainer des Kreisklassisten TSV Neuried II, ist sich jedoch sicher, dass seine Mannschaft am Mittwochabend gegen NK Dinamo München in einer solchen Statistik einen Wert um die 90 Prozent erreicht hätte. Die Partie spielte sich laut Adam fast ausschließlich in der gegnerischen Hälfte ab.

In der entscheidenden Statistik aber lagen am Ende die Gäste vorne. Dank der Treffer von Arber Bllaca (22.), Krstijan Trogrlic (72.) und eines Eigentors des Neurieders Danilo Ralic (77.) setzten sich die in der Münchener Kreisklasse 3 abstiegsbedrohten Münchner mit 3:1 durch. Nikola Matovic hatte mit seinem 1:2-Anschlusstreffer nur kurzzeitig die Neurieder Hoffnung auf zumindest einen Punktgewinn genährt (75.).

Trotz der großen Feldüberlegenheit war die Niederlage laut Adam nicht unverdient. „Sie haben sich hinten reingestellt und gut verteidigt. Wir haben offensiv zu wenige Lösungen gefunden und sind nicht hinter ihre Abwehrkette gekommen“, analysierte der Neurieder Übungsleiter. Die wenigen Möglichkeiten, die sich ihnen boten, nutzten die abstiegsbedrohten Gäste eiskalt aus. „Dinamo war viermal vor dem Tor und hat daraus drei Tore gemacht“, so Adam anerkennend. (Tobias Empl)

TSV Neuried II - NK Dinamo München 1:3 (0:1) Tore: 0:1 Bllaca (22.), 0:2 Trogrlic (72.), 1:2 Matovic (75.), 1:3 D.Ralic (77./ET)