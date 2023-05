„Fällt schwer, die Motivation hoch zu halten“ - Neuried II wartet auf die letzten nötigen Punkte

Es läuft nicht ganz rund für den TSV Neuried II. Benedikt Danquah (r.) und seinen Mannschaftskollegen fehlen immer noch Punkte zum Klassenerhalt. Archiv-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Beim TSV Neuried II ist der Wurm drin. Das Team von Taner Ölmez musste am Sonntagnachmittag die zweite klare Niederlage in Folge einstecken.

Neuried – „Rechnerisch fehlen uns noch zwei Punkte zum sicheren Klassenerhalt, aber der Mannschaft fällt es offenbar etwas schwer, die Motivation hochzuhalten“, sagt TSV-Trainer Efecan Ölmez. Im Vergleich zur 0:7-Klatsche gegen Tabellenführer ESV München zwei Wochen zuvor erkannte er zwar eine Leistungssteigerung, dennoch musste sich sein Team am Sonntagvormittag bei der SpVgg Thalkirchen-Freundschaft mit 2:5 geschlagen geben.

In einer ausgeglichenen Partie gingen die Gastgeber durch zwei umstrittene Treffer von Niklas Rothaug (28.) und Simon Steinle (42.) in Führung. „Das erste Tor war klar Abseits, vor dem zweiten war ein Handspiel“, klagte Ölmez. Kurz darauf holte Mario Batarilo einen Elfmeter heraus, scheiterte anschließend aber selbst am Torwart.

Nach 59 Minuten gelang Joker George Dosi der Anschlusstreffer, aber die Spielvereinigung stellte durch Stefan Huber umgehend den alten Abstand wieder her. Raphael Schiermoch erhöhte auf 4:1, Mahdi Nabizadeh verkürzte noch einmal auf 4:2, doch Tobias Knobloch setzte den Schlusspunkt für Thalkirchen. „Auch vor dem 5:2 war ein klares Foul“, ärgerte sich Ölmez. Er sprach zwar von einer verdienten Niederlage betonte aber diese sei zu hoch ausgefallen – auch aufgrund unglücklicher Schiedsrichterentscheidungen.

In den verbleibenden fünf Saisonspielen, angefangen mit dem Würmtal-Derby gegen den SV Planegg-Krailling II am kommenden Wochenende, wollen die Neurieder sich wieder steigern und noch ein paar Erfolgserlebnisse sammeln. (te)