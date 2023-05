„Waren sehr dezimiert und sehr müde“ – Neuried ermöglicht Lochhausen letzte Chance im Abstiegskampf

Für Efecan Ölmez und der TSV Neuried II geht es in der Restsaison um nichts mehr. © TSV Neuried

Im Duell zwischen dem TSV Neuried II und dem SV Lochhausen kämpften die Gäste entschlossen um ihre letzte kleine Chance auf den Klassenerhalt.

Neuried – Bei den ersatzgeschwächten Neuriedern, die keine 48 Stunden zuvor ein Nachholspiel gegen den TSV 1860 München IV bestritten hatten, war dagegen die Luft raus. Dieser Unterschied zeigte sich in den 90 Minuten und im Ergebnis: Neuried musste eine 1:3-Niederlage einstecken.

„Uns war schon bewusst, dass es schwer werden würde. Die haben alles reingeworfen, wir waren sehr dezimiert und sehr müde“, fasste TSV-Trainer Efecan Ölmez zusammen. Nach 13 Minuten attackierte die Hintermannschaft Lochhausens Michael Krois zu halbherzig, der ließ mehrere Gegenspieler stehen und traf aus der Distanz. Zwar gelang Devrim Tacyildiz per Strafstoß der Ausgleich (24.), doch kurz nach Seitenwechsel führte Lochhausen nach einem direkt verwandelten Freistoß von Murat Traore erneut (50.).

In der Schlussphase warfen die Neurieder alles nach vorne und kassierten per Konter den Treffer zum 1:3 durch Safa Adib (86.). Trotz zuletzt wenig zufriedenstellender Ergebnisse fällt Ölmez’ bisheriges Saisonfazit positiv aus. „Unser Ziel war es, eine eigenständige Mannschaft zu formen. Dieses Ziel haben wir erreicht.“ Ölmez trainiert die Neurieder Reserve seit Saisonbeginn gemeinsam mit seinem Vater Taner. Zu seiner persönlichen Zukunft will er sich äußern. (te)

TSV Neuried II – SV Lochhausen 1:3 (1:1) TSV Neuried II: Bever; Brückner, Dan.Gasbarro, Thiessen, Vetterl (C), Tacyildiz, Dosi, Danquah, J.Kriebel, Batarilo, Dav.Gasbarro; Prempeh, Fischer, Kürn

Tore: 0:1 Krois (13.), 1:1 Tacyildiz (24./FE), 1:2 Traore (50.), 1:3 Adib (86.)