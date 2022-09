Neurieds Reserve behält im Derby spät die Oberhand: Comeback gegen Gräfelfing II

Von: Michael Grözinger

Durchgesetzt: Neurieds Jan Fischer (r. im Duell mit Wölfe-Kapitän Marcel Konarski) leitete mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 die Wende im Spiel ein. Auf dem Gräfelfinger Kunstrasen mit viel aufliegendem Granulat hatten sich die Gäste anfangs schwergetan. Foto: msw © msw

Die Reserve des TSV Neuried hat ihren starken Saisonstart in der Kreisklasse 3 fortgesetzt und sich im dritten Spiel die Tabellenführung geholt.

Gräfelfing/Neuried – Und als besondere Genugtuung das auch noch im Derby: Beim TSV Gräfelfing II gewann die Elf des Trainerduos Efecan und Taner Ölmez nach frühem 0:1-Rückstand 3:1. Verdient, wie Efecan Ölmez nach der Partie verlauten ließ. „Es hätte sogar noch höher ausgehen können“, sagte der Gäste-Coach.

Zunächst musste er aber froh sein, dass sein Team nicht höher als mit 0:1 in Rückstand geriet. Zwar hatten die Neurieder das Derby fast über die gesamte Spielzeit im Griff und kombinierten ab und an gefällig, anfangs taten sie sich auf dem schwierig zu bespielenden Gräfelfinger Kunstrasen mit ordentlich aufliegendem Granulat aber schwer, echte Chancen zu kreieren. Aus dem Spiel heraus gelang das den kleinen Wölfen auch nicht, allerdings nutzten diese immer wieder kleine Unachtsamkeiten der Neurieder für schnelle Ballgewinne – und den Gästen blieb zu häufig nur das Mittel Foulspiel. „Bei Standards waren sie sehr gefährlich, da hatten wir ein-, zweimal Glück“, gab Ölmez zu. Das 1:0 durch Kevin Nguyen (10.) bekam seine Elf bei einer Standardsituation nicht verteidigt.

Weil es mit Kurzpässen nicht wie erhofft funktionierte, musste ein Abschlag von Neurieds Keeper Michael Hemmersbach her, um das 1:1 einzuleiten: Jan Fischer fischte den langen Ball herunter und markierte knapp zehn Minuten vor der Pause den Ausgleich, der nach dem Seitenwechsel lange Bestand hatte. Viel spielte sich im Mittelfeld ab. Zwei Aluminiumtreffer von Pascal Mahmud und Mario Batarilo aufseiten der Gäste stellten die Höhepunkte dar, ehe Simon Gegenbauer in der Schlussphase per Kopf doch noch die Neurieder Führung gelang (80.).

In der Folge machte Gräfelfing hinten auf und sorgte insbesondere durch lange Einwürfe von Kapitän Marcel Konarski noch für den einen oder anderen Tumult im Strafraum der Gäste. Das Tor fiel dann aber auf der anderen Seite: Batarilo verwertete einen Konter zum Endstand. (mg)

TSV Gräfelfing II – TSV Neuried II 1:3 (1:1)

TSV Gräfelfing II: Scheippl; Konarski (C), Daniell, Rötzel, Lerch, Özyurt, Vogel, Knill, D.Ochsenkühn, Nguyen, B.Lippert; Popic, Friedlein, Wolff, Schöberl

TSV Neuried II: Hemmersbach; Wukonigg, Kulu, Vetterl (C), Thiessen, Fischer, Danquah, Agyeman Prempeh, Batarilo, Mahmud, Brückner; Ajdari, S.Gegenbauer, Gasbarro

Tore: 1:0 Nguyen (10.), 1:1 Fischer (36.), 1:2 S.Gegenbauer (80.), 1:3 Batarilo (86.)