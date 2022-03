Neuried II wird vom Gast dominiert: Heimpleite gegen München-Solln

Niederlage „in der Höhe verdient“

Von Tobias Empl

Für die zweite Mannschaft des TSV Neuried war der Gegner am Sonntag eine Nummer zu groß. Gegen Aufstiegsanwärter TSV München-Solln verlor das Team von Trainer Florian Adam mit 2:4 (1:2).

Neuried – „Wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient“, sagte Adam. Zu selten schaffte es seine Mannschaft, von hinten herauszuspielen.

Auch die Bereitschaft, den Ball zu fordern, fehlte Adam teilweise. Allerdings zollte er auch den Gästen für ihre couragierte Leistung Respekt. Diese haben laut Adam „nichts in der Kreisklasse verloren“. Die Neurieder lagen bereits nach einer Viertelstunde mit 0:2 zurück. In der fünften Minute brachte Sebastian Henrici die Gäste in Führung, kurz darauf legte Jakob Berz nach. Immerhin verkürzte Nikola Matovic nach einem sehenswerten Solo bis in den Fünfmeterraum auf 1:2 (21.), doch kurz vor der Halbzeit stellte Sollns Maximilian Morstein per Strafstoß den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang fühlten sich nach einem langen Ball weder Torwart noch Hintermannschaft zuständig, Sollns Top-Torjäger Armando Tischer traf mit seinem 16. Saisontor zum 1:4 (41.). Julien Kriebels Kopfballtor war nur Kosmetik. (te)

Neuried II – TSV München-Solln 2:4 (1:2) TSV Neuried II: Hemmersbach; Daniilakis, Glasz, Fe.Vetterl (C), Vrbica, D.Ralic, Corondeau, Bakalorz, J.Kriebel, Fischer, Matovic; Fazliu, Seger, Adam

Tore: 0:1 Henrici (5.), 0:2 Berz (14.), 1:2 Matovic (21.), 1:3 Morstein (41., FE), 1:4 Tischer (57.), 2:4 J.Kriebel