„Wenn’s so weitergeht, steigen wir sicher ab“ – TSV Neuried III mit katastrophaler Hinrunde

Die Bilanz eines Absteigers weist Neurieds Dritte um Louis Wegmann zur Winterpause auf. A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Es gibt nicht viel schönzureden, wenn man auf die bisherige Saison des TSV Neuried III blickt. Acht Punkte aus 13 Spielen sind die Bilanz eines Absteigers.

Neuried – Der Rückstand des Vorletzten der A-Klasse 3 auf das rettende Ufer beträgt bereits fünf Zähler. Zudem haben der Drittletzte, die Sportfreunde Pasing (13 Punkte), sowie der Viertletzte, die DJK Pasing II (14), beide noch ein Spiel in der Hinterhand.

Angesichts einer solchen Bilanz lässt sich nicht von Pech oder unglücklichen Umständen sprechen. Die schwache Punkteausbeute, resultierend aus zwei Siegen, zwei Unentschieden und neun Niederlagen, haben sich die Grün-Weißen selbst zuzuschreiben. „Ein paar Spiele sind unglücklich gelaufen, aber grundsätzlich stehen wir schon zurecht dort unten“, stellt Trainer Tobias Rehse klar.

Das sah vor einem Jahr noch anders aus. Damals überwinterte der Aufsteiger als Sechster mit 16 Zählern nach zwölf Partien und konnten sich an Weihnachten sogar noch leise Hoffnungen auf den Durchmarsch in die Kreisklasse machen. Doch schon im Frühjahr 2022 ging es langsam bergab, in der gesamten Restsaison kamen nur noch neun Punkte hinzu. „Es haben deutlich weniger AH-Spieler ausgeholfen, und auch die Motivation hat bei vielen nachgelassen“, erinnert sich Rehse.

Trainer Rehse: „Einfach viel weniger Chancen herausgespielt“

Die damals auftretenden Probleme blieben auch in der aktuellen Saison bestehen. Die Defensive blieb gewohnt wacklig, und die in der Vorsaison noch starke Offensive kam nie in Schwung. „Letztes Jahr hat fast jeder Spieler mal ein Tor geschossen. In dieser Saison haben wir uns einfach viel weniger Chancen herausgespielt“, sagt Rehse.

Auch Ausfälle von wichtigen Spielern wie Sechser Johannes Könze, der sich am dritten Spieltag bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen den BSC Sendling am Mittelfuß verletzte, spielten eine Rolle. „In den letzten Jahren hat er alle Spiele über 90 Minuten gemacht, in dieser Saison hat er fast gar nicht gespielt“, so Rehse. Einen ausreichend guten Kader, um in der A-Klasse mitzuhalten, hatte er seiner Meinung nach trotzdem zur Verfügung. Doch bei den Verbliebenen haperte es an der Trainingsmoral. „Während der Wiesn war es nicht gut, aber auch danach wurde es nicht besser. Wir haben oft nur einmal pro Woche trainiert, weil es so viele Absagen gab“, sagt der Coach. Er ist sich sicher: „Wenn’s so weitergeht, steigen wir sicher ab.“

Trotzdem hat Rehse die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch lange nicht aufgegeben. Wenn es Anfang Februar wieder mit der Vorbereitung losgeht, rechnet er mit einer deutlich höheren Trainingsbeteiligung. Er sagt: „Es wäre schade, wenn es an der mangelnden Motivation scheitert. Aber ich denke, viele haben es inzwischen kapiert.“ (Tobias Empl)