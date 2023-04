Gewinnen nicht verlernt – Neuried III beendet Sieglos-Serie gegen Schlusslicht

Routinier Nicolas Höhne brachte Neuried III beim ESV München in Führung. © FuPa

Der TSV Neuried III kann noch gewinnen. Nach zehn sieglosen Spielen schlug das Team von Trainer Tobias Rehse im Kellerduell den ESV München II.

Neuried – Die Neurieder siegten gegen den Tabellenletzten der A-Klasse 3 mit 4:1 (2:1). Das rettende Ufer ist mit nun bei fünf Punkten Rückstand wieder in Sichtweite.

Schon nach elf Minuten stocherte Routinier Nicolas Höhne, der sich am Spieltag in der Früh selbst angeboten hatte, den Ball zum 1:0 für die Gäste über die Linie. Nach gut einer halben Stunde verwertete Roland Hermann einen von der Grundlinie zurückgelegten Ball zum 2:0. Die Gastgeber, die schon zuvor zweimal Aluminium getroffen hatten, konnten nach einem langen Ball durch Voller Abudi auf 2:1 verkürzen (34.). Nach der Pause ließen die Neurieder nur noch wenig anbrennen. Julian Roos sorgte mit einem Doppelpack (67., 77.) für die Entscheidung. Felix Anzenberger hätte per Elfmeter auf 5:1 erhöhen können, fand aber in ESV-Torwart Adrian Begaj seinen Meister. (te)