Kaum Spieler und nur ein Testspiel: TSV Neuried III rechnet mit schwerer Saison

Auf Abschiedstournee? Tobias Rehse liebäugelt damit, nach der Saison als Trainer des TSV Neuried III aufzuhören. A-F: dr © DAGMAR RUTT

Die Auftritte der dritten Fußballmannschaft des TSV Neuried machen seit Jahren viel Spaß. Zwar blieb das Team von Trainer Tobias Rehse selten ohne Gegentor, vor dem gegnerischen Kasten war man dafür aber umso treffsicherer.

Neuried – 6:1, 5:3, 3:4, 8:3, 9:3 oder 11:0 lauten etwa einige Ergebnisse aus der vergangenen Saison. Mit ihrem Spektakelfußball und dem zweitbesten Angriff der Liga erreichten die zuvor von der C- in die A-Klasse durchmarschierten Neurieder als Siebter souverän das angestrebte Saisonziel Klassenerhalt.

Bereits zur Winterpause war klar, dass nur noch wenig anbrennen würde. Anschließend zeigte die Formkurve jedoch nach unten, nur neun von 25 möglichen Punkten holte Neurieds Dritte in den acht Partien im Jahr 2022.

TSV-Trainer Tobias Rehse, bereits seit 2018 im Amt, hat dafür vor allem eine Erklärung: Konnten die Neurieder vor der Winterpause häufig auf die Unterstützung der AH-Spieler zählen, blieb diese anschließend weitgehend aus, da die Routiniers in der AH-Liga gefordert waren. Und ohne Verstärkung aus zweiter Mannschaft, A-Jugend oder AH sind die Spiele kaum zu stemmen. Auch in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit war dies spürbar. „Früher hatten wir noch mehr Leute in der Dritten. Inzwischen muss ich leider meistens ziemlich viel organisieren, um eine Mannschaft zusammenzubekommen“, berichtet der TSV-Coach.

Offizielle Abgänge gibt es zwar keine, aber viele Spieler erscheinen derzeit nur sporadisch im Training. Andere stehen länger nicht zur Verfügung, wie der zentrale Mittelfeldspieler Julian Roos, der bis Mitte September in Indonesien weilt. Und dann kommt auch das Oktoberfest nach zweijähriger Pause zurück. „Ich hoffe, wir können unser Heimspiel am ersten Wiesn-Samstag noch verlegen. Da bekommen wir bestimmt keine Mannschaft zusammen“, sagt Rehse. Mit Steffen Aust (nach Fußballpause, zuvor FC Bischofswiesen) und Ndriqim Hoti (FC Kosova II) gibt es bisher immerhin zwei fixe Neuzugänge, weitere Kandidaten sind noch in der Schwebe.

Bislang hat der TSV Neuried III kein einziges Vorbereitungsspiel bestritten. Entweder die geplanten Gegner oder Neuried selbst mussten wegen Spielermangel absagen. Die Generalprobe bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Thalkirchen-Freundschaft (B-Klasse) an diesem Sonntag wird voraussichtlich das erste und gleichzeitig letzte Testspiel vor dem Ligastart sein. „Wir wissen noch nicht genau, wo wir stehen. Wir haben höchstens mal im Training gegen die U23 gespielt“, sagt Rehse.

Mit dem TSV Solln II bekommen es die Neurieder gleich zum Saisonstart in eineinhalb Wochen mit einem starken Gegner zu tun, der für Rehse neben dem FC Kosova II und Sentilo-Blumenau zu den Aufstiegsanwärtern zählt. Der Coach rechnet mit einer schweren Saison, in der es erneut nur um den Klassenerhalt geht. Für ihn selbst könnte es eine Abschiedstournee werden. Nach dann fünf Jahren im Amt liebäugelt Rehse damit, nach Saisonende aufzuhören. „Mal schauen. So, wie es im Moment läuft, werde ich eher nicht weitermachen“, sagt er. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiel: SpVgg Thalkirchen-Fr. II – TSV Neuried III (Sonntag, 14 Uhr)

Saisonstart: TSV Neuried III – TSV Solln II (Samstag, 20. August, 18.30 Uhr)