TSV Neuried III kassiert bittere Packung gegen Sentilo Blumenau

Will noch ein paar Spitzenteams ärgern: Tobias Rehse. © DAGMAR RUTT

Dreimal in Folge verlor der TSV Neuried III nun mit 0:3. Gegen Sentilo Blumenau ging es wieder mit dem bitteren Resultat vom Platz.

Neuried - „Wenn wir die ersten Spiele alle gewinnen, packt den einen oder anderen vielleicht noch mal die Motivation, die Oberen zu ärgern.“ So lautete die Hoffnung von Tobias Rehse, Trainer des TSV Neuried III, Anfang März. Doch es kam anders. Nach zwei 0:3-Pleiten war der Zug nach ganz oben ohnehin bereits abgefahren. Am Samstag verlor die Mannschaft auch noch das dritte Pflichtspiel des Jahres gegen den Tabellenzweiten SV Sentilo Blumenau mit 0:3 (0:0).

Ein bitteres Resultat, zumal Neuried im ersten Durchgang laut Rehse die bessere Mannschaft war. Allerdings ist dem Team über die Winterpause offenbar die Torgefahr abhandengekommen. Besser machten es die in Hälfte zwei überlegenen Gäste: Zunächst traf Cosmin Constantin sehenswert per Volley (83.), dann legte Osmanu Masoud gegen aufgerückte Neurieder zwei weitere Treffer (einen per Strafstoß) nach. (te)

TSV Neuried III – Sentilo Blumenau 0:3 (0:0) Neuried: Eisend – Beckendorf, Kürn, Wegmann, Seger (C), Könze, Rehse Roos, Buchberger, Anzenberger, Hilpert; Jakovljevic, Schweda, Rechthaler

Tore: 0:1 Constantin (83.), 0:2, 0:3 Masoud (88./FE, 90.)