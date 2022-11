„Die Einstellung war top“ – Neurieds Dritte hofft nach Remis weiter auf Klassenerhalt

Teilen

Trainer Tobias Rehse hofft auf den Klassenerhalt des TSV Neuried III. © FuPa

Nach fünf Niederlagen in Folge holte das Team von Coach Tobias Rehse im Kellerduell gegen die Sportfreunde Pasing immerhin ein 0:0.

Neuried – Der TSV Neuried III darf sich weiter Hoffnungen auf den Ligaverbleib in der A-Klasse 3 machen. Eigentlich hätten die Gastgeber einen Sieg gebraucht, doch Rehse hob das Positive hervor: „Die Einstellung war top, und wenigstens haben wir nicht verloren.“

Acht Punkte Rückstand im Falle einer Pleite wären nur sehr schwer aufzuholen gewesen, so gehen die Grün-Weißen immerhin nur mit fünf Zählern Abstand auf das rettende Ufer in die Winterpause.

Im ersten Durchgang waren die Gäste besser. Die Neurieder klärten zweimal auf der Linie, auch Keeper Alexander Starck hielt sein Team mehrmals im Spiel. Zudem hatte der TSV Glück, dass Louis Wegmann nach einem Foul „an der Grenze zur Notbremse“ (Rehse) nur eine Zeitstrafe bekam. Nach der Pause kam Neuried besser in die Partie. In einer turbulenten Schlussphase schwächte Pasing sich selbst. Erst sah Farhaan Omar Abdullaahi Gelb-Rot, dann Sebastian Rätzel nach Notbremse glatt Rot. In doppelter Überzahl bot sich Lorenzo Kurras in der Nachspielzeit die große Chance auf das Siegtor, doch seine Direktabnahme nach Zuspiel von Alexander Schur klatschte ans Lattenkreuz. (te)

TSV Neuried III – SF Pasing 0:0

TSV Neuried III: Starck; Kürn, Zipfel, Schweda, Wegmann (C), Glösel, Roos, Anzenberger, Jakovljevic, Kurras, Schur; Rama, Aust, Entzikidis

Zeitstrafe: Wegmann/Neuried (36., Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: Abdullaahi/SF (80./88., Meckern/takt. Foulspiel)

Rote Karte: Rätzel/SF (90.+2, Notbremse)