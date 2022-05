„Respekt, dass sie überhaupt gekommen sind“: Neuried III schenkt Laim II elf Tore ein

Bleibt nach dem Kantersieg am Boden: Tobias Rehse. © Dagmar Rutt

Mit dem höchsten Saisonerfolg hat sich die dritte Mannschaft des TSV Neuried in die Sommerpause verabschiedet.

Neuried - Gegen die bereits abgestiegene Reserve des SV München-Laim gelang dem Team von Trainer Tobias Rehse, für das es ebenfalls um nichts mehr ging, ein 11:0-Kantersieg.

Grund zur ausgelassenen Freude war das Ergebnis allerdings nicht. Schließlich waren die Gäste lediglich mit zehn Spielern angetreten und hatten nach frühem Rückstand nur noch mäßige Motivation an den Tag gelegt. „Das war heute ein Spiel der Kategorie ‚Geschichten aus der A-Klasse’. Respekt, dass sie überhaupt gekommen sind. Ich hätte das Spiel in der Situation vielleicht abgesagt“, so Rehse. So aber durften sich mit Kadir Sönmezcicek, Julian Roos und Michael Buchberger drei Neurieder über je einen Dreierpack freuen. Rehse: „Das ist vielleicht gut fürs Selbstwertgefühl.“

TSV Neuried III – SV Laim II 11:0 (7:0)

TSV Neuried III: Eisend; Rechthaler, Kürn, Wegmann (C), Schweda, Szimhardt, Zipfel, Roos, Buchberger, Sönmezcicek, Entzikidis: Lindheimer, Kratou

Tore: 1:0 Buchberger (3.), 2:0 Sönmezcicek (8.), 3:0 Buchberger (16.), 4:0 Roos (18.), 5:0 Sönmezcicek (21.), 6:0 Buchberger (27.), 7:0 Roos (35.), 8:0, 9:0 Entzikidis (50., 53.), 10:0 Roos (71.), 11:0 Sönmezcicek (76.)