„Der letzte Pass gefehlt“ – Abstieg scheint bei Neuried III nach erneuter Pleite klar

Der Blick geht nach unten: Jan Fischer (hinten) und der TSV Neuried III verloren 1:2 gegen Sentilo Blumenau. Foto: Schönwälder © Schönwälder

Die A-Klassen-Fußballer des TSV Neuried III unterlagen am Samstagabend zu Hause gegen den SV Sentilo Blumenau mit 1:2 (0:1).

Neuried – Der Sieg beim ESV München III war wohl nur ein kurzes Strohfeuer. „Wenn man realistisch ist, werden wir wohl absteigen“, bekannte Trainer Tobias Rehse. Die Gastgeber spielten gut mit gegen den Tabellenfünften. Klare Torchancen seien aber Mangelware gewesen so Rehse.

Oft habe „der letzte Pass gefehlt“. Effektiver agierten die Gäste. Kurz vor der Pause konnte der TSV einen Standard mehrmals nicht klären. Nutznießer war Baseri Djallo, der sich die Chance nicht entgehen ließ. In der 47. Minute kam noch einmal Hoffnung auf. Christian Suhr war aus der Distanz erfolgreich, nachdem ein Sentilo-Akteur den Ball nach einer Ecke aus dem Strafraum geköpft hatte.

Am Ende nutzte aber auch die Unterstützung aus der spielfreien zweiten Mannschaft nichts. Jan Fischer und Julijan Vujanovic konnten die 13. Niederlage im 18. Spiel nicht verhindern. Nach einer Stunde waren die Hausherren schlecht gestaffelt. Blumenau nutzte seine Schnelligkeit über den Flügel, die Hereingabe vollendete Samuel Nwaononiwu zum Siegtreffer.

„Uns ist auch ein bisschen die Puste ausgegangen“, sagte Rehse. Der drohende Abstieg sei aber kein Beinbruch. „Die dritte Mannschaft ist in den vergangenen Jahren immer mal wieder auf- oder abgestiegen“, sagte der Neurieder Trainer. Die Mannschaft sei aber stark genug, um in der nächsten Runde in der B-Klasse oben mitzuspielen. (toh)