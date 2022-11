„Hätten einen Punkt verdient gehabt“ - TSV Neuried III zeigt sich stark verbessert

Tobias Rehse sah trotz Niederlage eine verbesserte Leistung seiner Mannschaft. © FuPa

Der TSV Neuried III verlor trotz Leistungssteigerung mit 2:4 beim TSV Forstinning-München und steckt weiter tief im Tabellenkeller.

Neuried – Vor dem Auswärtsspiel des TSV Neuried III beim TSV Forstenried hatte Neurieds Trainer Tobias Rehse seine Spieler an der Ehre gepackt. Man könne verlieren, doch es käme auf die Art und Weise an, hatte Rehse nach zwei zuletzt deutlichen Niederlagen gesagt. Zwar verlor der Vorletzte der A-Klasse 3 auch in Forstenried mit 2:4 (1:0), doch diesmal stimmte immerhin das Auftreten.

„Die Niederlage ist bitter, aber wir waren deutlich besser als zuletzt und hätten einen Punkt verdient gehabt“, sagte Rehse diesmal. Nach bis dahin ordentlicher Leistung gerieten die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Rückstand und kassierten kurz nach Beginn des zweiten Durchgangs ein weiteres Gegentor. Joker Kadir Sönmezcicek (59.) und Michael Buchberger (61.) brachten Neuried zurück ins Spiel. Auch das dritte Tor wäre möglich gewesen. Doch stattdessen traf Forstenried noch zweimal. (te)

TSV Forstenried – TSV Neuried III 4:2 (1:0) TSV Neuried III: Starck; Kürn, Hoti, Wegmann (C), Anzenberger, Jakovljevic, Buchberger, Schur, Roos, Schweda, Vogel; Wegscheider, Rafea, Sönmezcicek

Tore: 1:0 Hotko (45.+1), 2:0 Albayrak (56.), 2:1 Sönmezcicek (59.), 2:2 Buchberger (61.), 3:2 Mpolo (70.), 4:2 Harmankaya (88.)