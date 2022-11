„Zurzeit sind wir leider nicht gut genug für die A-Klasse“ - TSV Neuried III in der Krise

Tobias Rehse steckt mit dem TSV Neuried III tief im Abstiegskampf. © FuPa

Die Krise der dritten Mannschaft des TSV Neuried hält an. Das Team von Trainer Tobias Rehse hat am Sonntag bereits zum fünften Mal in Folge verloren.

Trotz 1:0-Führung mussten die Grün-Weißen am Sonntagmittag beim TSV München-Solln II eine 1:3-Niederlage einstecken. „Zurzeit sind wir leider nicht gut genug für die A-Klasse“, räumte Rehse ein. Trotz Verstärkung durch die Senioren-Spieler Nicolas Höhne, Manuel Gleich und Lorenzo Kurras war erneut nichts zu holen.

Dabei waren die Gäste gut in die Partie gekommen und durch einen Distanzschuss von Kadir Sönmezcicek (27.) auch nicht unverdient in Führung gegangen. Doch im zweiten Durchgang rissen die Sollner das Spiel an sich. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Luca Benthien der Ausgleich. In der Schlussphase kam auch noch Pech dazu: Zehn Minuten vor dem Abpfiff landeten gleich zwei Pressschläge wieder beim Gegner, und nach einer Flanke köpfte Marco Blanco Ucles zum 2:1 ein. Ähnlich bitter war die Entstehung des dritten Gegentores: Zweimal konnte Neurieds Torwart Alexander Strack parieren, doch im dritten Anlauf traf der Sollner Jeremy Rösch zur Vorentscheidung. (te)

A-KLASSE 3

Neuried III: „Nicht gut genug für A-Klasse“

TSV München-Solln II – TSV Neuried III 3:1 (0:1) TSV Neuried III: Starck; Kürn, Zipfel, Schweda, Gleich, Glösel (C), Roos, Höhne, Kurras, Schur, Sönmezcicek; Jakovljevic, Beckendorf

Tore: 0:1 Sönmezcicek (27.), 1:1 Benthien (52.), 2:1 Ucles (80.), 3:1 Rösch (85.)

SPIEL DER WOCHE

DJK Würmtal verliert in letzter Minute

In der 90. Minute lagen die C-Klassen-Fußballer der DJK Würmtal im Spitzenspiel gegen den SV Sentilo Blumenau II mit 2:1 vorne, am Ende verloren sie mit 2:3. Trotz des Spielverlaufs sprach DJK-Abteilungsleiter Lukas Gollong aber nicht von einer unverdienten Niederlage. „Beide Mannschaften waren wirklich stark, für die C-Klasse war es ein super Spiel.“ Die ohne ihren erkrankten Spielertrainer Daniel Fischer angetretenen Gastgeber gingen nach 21 Minuten durch Joshua Stadler in Führung, Ludwig Demharter erhöhte kurz darauf auf 2:0. Doch im zweiten Durchgang verkürzte Sentilo-Angreifer Samuel Nwaononiwu per direkt verwandeltem Freistoß auf 2:1 (53.), und in der Nachspielzeit gelang ihm, erneut per Freistoß, der Ausgleich. Die Gäste drängten auf den Siegtreffer, und kurz vor dem Abpfiff lenkte Stadler einen Schuss zum 2:3 ins eigene Tor ab. „Der wäre aber auch so reingegangen“, sagte Gollong. te

DJK Würmtal Planegg –SV Sentilo Blumenau II 2:3 (2:0) DJK Würmtal: Schulze; Oseghale, Glückschalt (C), Demharter, Peine, Fischer, Stadler, Rotter, Steffen, Babic, Berger; Alma, Fickert

Tore: 1:0 Stadler (21.), 2:0 Demharter (29.), 2:1, 2:2 Nwaononiwu (53., 90.+3), 2:3 Stadler (90.+5/ET)