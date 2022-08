Wenn der Trainer zum Torwart wird: Rehse hilft bei Neuried III im Kasten aus

Tobias Rehse stellte sich aus Mangel an Alternativen selber in den Kasten. A-Foto: Rutt © DAGMAR RUTT

Tobias Rehse, Trainer des TSV Neuried III, hatte eigentlich nicht geplant, in der neuen A-Klasse-Saison oft selbst auf dem Platz zu stehen.

Neuried – Wenn überhaupt, liebäugelte er eher mit Einsätzen bei der AH. Doch derzeit herrscht Personalmangel bei der Neurieder Dritten. Daher stand der 34-Jährige am Samstag beim 3:2-Sieg gegen den TSV Solln II 90 Minuten lang auf dem Feld – und das sogar auf der ungewohnten Position als Torhüter.

Weil Robin Eisend den zur Bezirksliga-Mannschaft aufgerückten Markus Bever bei der Zweiten vertreten musste, rückte Rehse zwischen die Pfosten. Etwas Respekt hatte er vorher schon. „Ich war schon mal zwei Saisons lang Torhüter, aber das ist schon mehr als zehn Jahre her“, so Rehse. Mit seiner Leistung war der Aushilfskeeper trotz zwei Gegentoren dann aber recht zufrieden. „Ein paar Aktionen beim Rauslaufen waren ein bisschen wild, aber was aufs Tor kam, habe ich meistens irgendwie gehalten“, sagte der TSV-Coach. Nicht einmal per Strafstoß war er zu bezwingen. „Den Elfmeter habe ich an den Pfosten geschaut“, meinte Rehse scherzhaft. te