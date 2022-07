TSV Neuried baut auf Eigengewächse

In den bisherigen Testspielen konnte Nikola Matovic, der von der Reserve in die erste Mannschaft aufrückte, bereits voll überzeugen. © Dagmar Rutt

Mit einem breiteren Kader als zuletzt startet Fußball-Bezirksligist TSV Neuried in gut zwei Wochen in die neue Saison. Wie schon in den vergangenen Jahren stammt ein Großteil der Neuzugänge aus der eigenen Jugend.

Neuried – In der vergangenen Spielzeit wirkte es kurzzeitig so, als hätten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried das Siegen verlernt, vor dem erlösenden 3:0-Sieg beim SC Pöcking-Possenhofen zum Saisonabschluss blieben sie zehnmal in Folge sieglos. Doch diese Zeiten scheinen vorbei zu sein: Mit einem 3:2-Sieg gegen den Landesligisten TuS Geretsried und einem 1:0 in einem kurzfristig angesetzten Test gegen die U19 von Regionalligist Türkgücü München sind die Neurieder erfolgreich in die Vorbereitung gestartet. Bei dem durch einen Treffer von Nikola Matovic entschiedenen 1:0 gegen Türkgücü hätte sich Trainer Josip Hrgovic allerdings gewünscht, körperlich einen deutlicheren Unterschied zwischen einer Herrenmannschaft und einem Jugendteam zu sehen, die Torausbeute war ebenfalls ausbaufähig.

Ohnehin wissen Hrgovic und sein gleichberechtigter Trainerkollege Daniel Dörfler nur zu gut, dass Testspielergebnisse sowohl in die eine als auch in die andere Richtung nur eine begrenzte Aussagekraft haben. In der Vorbereitung auf die vergangene Spielzeit hatten die Neurieder ebenfalls einige Siege – auch gegen Landesligisten – eingefahren, damals noch mit dem Trainerteam Hrgovic/Maximilian Zgud, und waren von anderen Mannschaften bereits als Aufstiegskandidat gehandelt worden. Im Verlauf der Saison gerieten sie jedoch in den Abstiegskampf, mussten bis zum Saisonfinale um den Ligaverbleib zittern und landeten am Ende auf Rang neun, mit nur drei Punkten Vorsprung auf einen Relegationsplatz.

Auf einen solchen Nervenkitzel würden die Neurieder in der kommenden Spielzeit, die in gut zwei Wochen mit einem Auswärtsspiel bei der SpVgg 1906 Haidhausen beginnt, gerne verzichten. Die Trainer sehen die Mannschaft bisher auf einem guten Weg, ein konkretes tabellarisches Ziel geben sie aber nicht aus. Zu schwer einzuschätzen ist die Bezirksliga Süd, in der in der neuen Saison viele schwere Auswärtsfahrten ins Oberland anstehen. Der 1.FC Garmisch-Partenkirchen und der SV Bad Heilbrunn sind aus der Landesliga abgestiegen, mit dem TSV Murnau kommt ein ambitionierter Aufsteiger hinzu. Aber auch keiner der Münchner Klubs ist zu unterschätzen, allen voran Auftaktgegner Haidhausen. Die bereits in der Vorsaison auf Rang zwei platzierte Spielvereinigung hat sich noch einmal deutlich verstärkt und wird als heißer Kandidat im Rennen um den Aufstieg gehandelt.

Namhafte Neuzugänge hat Neuried nicht zu vermelden, die meisten Verstärkungen kommen wie schon in den vergangenen Jahren aus der eigenen Jugend oder der zweiten Mannschaft: Aus der A-Jugend rücken Torwart Dominik Gleißner, Mittelfeldspieler Benedikt Nowack sowie die drei Abwehrspieler Max Meisenberger, Camillo Kaspar und Maximilian Le Dren ins Bezirksliga-Team auf. Alle fünf kamen bereits in der Vorsaison im Herrenbereich zum Einsatz. Hinzu kommen die Offensivkräfte Matovic und Mario Vrbica aus der zweiten Mannschaft. Mit Jakob Lechner (TSV 1860 München III), David Topic (NK Hajduk München), Anes Ajdari (ASV Dachau) und Jacob Maurer (TSV Fürstenfeldbruck) sind auch vier externe Zugänge zum Team gestoßen. Bereits auf sich aufmerksam machen konnte Youngster Matovic mit zwei Treffern in den ersten beiden Testspielen. „Er gibt bisher richtig Gas, sucht oft das Eins-gegen-eins“, lobt Hrgovic. Verabschiedet hat sich lediglich Marko Ralic, zum Landesligisten TSV Gilching-Argelsried, den Trainern bieten sich somit mehr Alternativen als zuletzt.

Das neu formierte Team soll in der Vorbereitung auf und neben dem Platz zusammenwachsen. „Es geht darum, zwischenmenschlich und fußballerisch eine Mannschaft zu werden“, sagt Dörfler. Für das Zwischenmenschliche fanden bereits einige teambildende Maßnahmen statt, etwa der gemeinsame Besuch des großen Vereins-Sommerfests. Was den fußballerischen Aspekt betrifft, wollen sich die Neurieder weiterentwickeln, variabler werden. Der typische Neurieder Spielstil soll in Zukunft etwas flexibler gestaltet werden. „Wir versuchen, den Spielern die dafür nötigen Werkzeuge mit an die Hand zu geben. Bis jetzt setzen sie das Gelernte gut um“, so Hrgovic.

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: TSV Neuried - TuS Geretsried 3:2, TSV Neuried - Türkgücü München U19 1:0, TSV Neuried - FC Schwabing (Sonntag, 17. Juli, 14 Uhr), TSV Neuried - TSV 1860 München III (Donnerstag, 21. Juli, 20 Uhr), FSV Pfaffenhofen - TSV Neuried (Samstag, 23. Juli, 14 Uhr)

Erstes Punktspiel: SpVgg 1906 Haidhausen - TSV Neuried (Sonntag, 31. Juli, 14.30 Uhr, St.Martin-Straße)