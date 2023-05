„Froh, dass sie bei uns war“: Überraschendes Wiedersehen mit Ex-Neuriederin Emma Zielinski

Schnelles Wiedersehen: Am vergangenen Samstag trafen die Fußballerinnen des TSV Neuried auf den BCF Wolfratshausen mit ihrer früheren Mitspielerin Emma Zielinski.

Neuried – Die 32-Jährige hatte sich vor der Saison 2021/22 dem TSV Neuried angeschlossen und als spielende Co-Trainerin agiert. Nicht nur wegen ihrer 13 Tore hatte sie großen Anteil daran, dass die Grün-Weißen in der vergangenen Spielzeit lange im Aufstiegsrennen dabei waren.

Dass sie sich nach der Hinrunde verletzte, war für die Neuriederinnen ein herber Rückschlag. Zwar kehrte Zielinski nach ihrer Verletzungspause im Sommer noch einmal auf den Platz zurück, in dieser Saison bestritt sie aufgrund ihrer Schwangerschaft jedoch kein Pflichtspiel mehr für Neuried.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes teilte sie dem TSV Neuried mit, den Verein verlassen zu wollen. „Wir sind im Januar nach Wolfratshausen gezogen, und ich habe zwei kleine Kinder zu Hause. Daher habe ich es nicht mehr zum Training nach Neuried geschafft“, erklärt sie.

Zwar möchte Zielinski weiterhin Fußball spielen, aber vorerst keine Verantwortung mehr als Trainerin übernehmen. „Ich habe zurzeit andere Prioritäten. Es tut gut, sich keine Gedanken über die Aufstellung oder sonstige Dinge machen zu müssen“, sagt die 32-Jährige. Auch müsse sie nicht zwingend bei jedem Spiel anwesend sein.

Dass sie in Wolfratshausen bereits in dieser Saison zum Einsatz kommen würde, war ursprünglich nicht geplant gewesen, sie habe sich aber acht Wochen nach der Geburt ihrer Tochter bereits wieder fit gefühlt. Ihre Zeit in Neuried behält Zielinski in guter Erinnerung. Sie betont, sie habe sich dort immer wohlgefühlt. Neurieds Fußball-Abteilungsleiter Martin Trissler sagt: „Wir sind froh, dass sie bei uns war.“ (te)