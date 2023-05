„April war die Vorspeise, jetzt kommt die Hauptspeise“: Neuried will Aufwärtstrend bestätigen

Teil der eingespielten Viererkette: Denys Karmazyn (l.) und seine Defensivkollegen standen zuletzt sehr solide. A-Foto: rh © RH

Der abstiegsbedrohte TSV Neuried startet mit einem Heimspiel gegen den BCF Wolfratshausen in den Bezirksliga-Endspurt. Dank des jüngsten Aufwärtstrends hat sich die Ausgangsposition der Grün-Weißen verbessert, doch der Vorsprung auf die Abstiegszone ist gering.

Neuried – Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried haben einen erfolgreichen April hinter sich. Dank zehn Punkten aus fünf Spielen verließen sie die Abstiegsplätze und kletterten auf Rang elf der Bezirksliga Süd. Doch der entscheidende Monat hat erst begonnen. In den vier ausstehenden Saisonspielen im Mai wird sich zeigen, ob Neuried die Liga direkt hält, in die Relegation muss oder direkt absteigt.

Noch ist – bis auf den bereits feststehenden Abstieg des TSV Großhadern und des MTV Berg – nichts entschieden. Gut ein halbes Dutzend Mannschaften in der Liga muss noch zittern. Der Vorsprung des TSV Neuried (30 Punkte) auf einen direkten Abstiegsplatz, den aktuell der SC Unterpfaffenhofen-Germering belegt, beträgt lediglich zwei Punkte, der auf Relegationsplatz 13 (FC Hellas München) einen Punkt.

Bezirksliga Süd: TSV Neuried trifft auf den BCF Wolfratshausen

In den noch ausstehenden Partien gegen den BCF Wolfratshausen an diesem Samstag (14 Uhr, Am Sportpark), den FC Neuhadern (14. Mai), den TSV Murnau (20. Mai) und den FC Deisenhofen II (27. Mai) müssen die Grün-Weißen also noch einige Punkte einfahren, wenn sie auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga spielen wollen. Das weiß auch Neurieds Trainer, Daniel Dörfler: „In den letzten Wochen haben wir lediglich dafür gesorgt, dass es im Mai noch um etwas geht. Der April war nur die Vorspeise, jetzt kommt die Hauptspeise.“

Mit den beiden Trainingswochen vor dem Endspurt war er allerdings nicht sonderlich zufrieden. Dass die Trainingsbeteiligung angesichts eines spielfreien Wochenendes prompt nachließ, stimmt den TSV-Coach nachdenklich. „Einige Spieler haben es etwas ruhiger angehen lassen. Bei manchen hat das dem Körper vielleicht gutgetan, andere hätten eher mehr machen müssen“, stellt Dörfler klar.

TSV Neuried muss gegen Wolfratshausen auf Matovic und Kellner verzichten

Er sei nun gespannt auf die Reaktion seiner Mannschaft am Wochenende. Der Neurieder Trainer rechnet mit einem hoch motivierten Gegner, schließlich könnte Wolfratshausen (35 Punkte) mit einem Auswärtssieg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Verzichten müssen die Würmtaler neben den Langzeitverletzten auf die angeschlagenen Offensivspieler Nikola Matovic und Nikolas Kellner. Bauen kann Dörfler hingegen wie zuletzt auf eine solide Defensive mit Torwart Konstantin Kühnle und einer eingespielten Viererkette, bestehend aus Florian Hessenberger, Denys Karmazyn, Maximilian Le Dren und Paul Greger. Diese hatte entscheidenden Anteil am jüngsten Aufwärtstrend. In keinem der vergangenen sieben Spiele kassierte Neuried mehr als ein Gegentor. „Kontinuität ist entscheidend für Stabilität“, betont Dörfler. (Tobias Empl)