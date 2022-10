Futsal RL: TSV Neuried kommt gegen Beton Boys unter die Räder

Traf zum zwischenzeitlichen 1:2-Anschluss für den TSV Neuried bei den Beton Boys: Alejandro Lopez (r.). A-Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der neue Spitzenreiter der Regionalliga Süd ist für die Futsaler des TSV Neuried am Sonntagabend eine Nummer zu groß gewesen.

Neuried – Bei den individuell stark besetzten Beton Boys München, die bereits in der Vorsaison nur knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatten, verloren der TSV Neuried mit 2:8 (2:5). Ganz so eindeutig wie das Ergebnis empfand TSV-Trainer Mathieu Jerzewski die Partie allerdings nicht. „Das Ergebnis spiegelt nicht unsere Leistung wider. Ein 3:5 hätte gepasst“, sagte Jerzewski und ergänzte: „Das müssen wir akzeptieren und die positiven Dinge mitnehmen.“

Im ersten Durchgang kamen die Gäste gut ins Spiel. „Ich war wirklich angetan von der Leistung meiner Mannschaft“, betonte der Neurieder Coach. Zwar schossen Valentino Gavric (5.) und Anto Bonic (11.) die Münchner in Führung, doch der TSV ergab sich keineswegs. „Das Team hat trotzdem weitergespielt, an sich geglaubt und mehrfach die Defensive der Gastgeber in Verlegenheit gebracht“, lobte der Neurieder Übungsleiter.

Futsal Regionalliga Süd: Neurieder Erik Martori erzielt den zwischenzeitlichen Ausgleich

Nur kurz nach dem 0:2-Rückstand tankte sich Alejandro Lopez über links durch und traf mit Wucht aus zehn Metern zum Anschlusstreffer. Kurz darauf wurde Erik Martori gut freigespielt, kam vor dem gegnerischen Torwart an den Ball und spitzelte die Kugel zum 2:2 ins Netz (15.). Nach dem Ausgleich verpasste es Neuried jedoch, das dritte Tor nachzulegen, und es schlug die große Stunde von Gavric. Der im Fußball für Landesligist TSV Ampfing aktive Angreifer erzielte in lediglich drei Minuten drei Treffer und entschied die Begegnung damit beinahe im Alleingang noch vor der Pause.

Im zweiten Durchgang mussten die Grün-Weißen somit einem Drei-Tore-Rückstand hinterherlaufen. Die Gastgeber standen nun etwas tiefer, verteidigten geschickt und nutzten die wenigen Neurieder Fehler eiskalt aus. Andrej Skoro (21.) und Misel Curcic (23., 37.) sorgten mit weiteren Treffern für das am Ende deutliche Ergebnis. (te)

Beton Boys München – TSV Neuried 8:2 (5:2)

TSV Neuried: dos Santos, Alicic; Goncalves, Smolniakov, Vlahovic (C), Nirschl, Lopez, Karmazyn, Martori, Briones-Montoya

Tore: 1:0 Gavric (5.), 2:0 Bonic (11.), 2:1 Lopez (11.), 2:2 Martori (15.), 3:2, 4:2, 5:2 Gavric (16., 19., 19.), 6:2 Skoro (21.), 7:2 Curcic (23.), 8:2 Curcic (37.)