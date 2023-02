„Das hat mich dann schon genervt“ - Neuried-Coach Dörfler ärgert sich über Last-Minute-Ausgleich

Von: Michael Grözinger

Neurieds zweiter Torschütze des neuen Jahres: Thomas Maier stellte nach einer guten halben Stunde auf 2:0. © msw

Der TSV Neuried hat im ersten Test nach der Winterpause nur vor der Pause überzeugt. Der Ausgleich in der Schlussphase nervt Coach Daniel Dörfler.

Neuried – Kurz musste Daniel Dörfler überlegen, ob er mit dem ersten Auftritt seiner Mannschaft im neuen Jahr zufrieden war. Dann fand der Trainer des TSV Neuried eine passende Antwort: „Unentschieden – wie das Ergebnis.“ 2:2 hatten sich die Bezirksliga-Fußballer aus dem Würmtal in ihrem ersten Testspiel vom ambitionierten Kreisligisten FC Fürstenried getrennt.

Zufrieden war Dörfler mit der ersten Halbzeit, in der Jonas Einloft (6.) und Thomas Maier (31.) einen 2:0-Vorsprung für die Hausherren herausschossen. „Mit der zweiten Hälfte war ich nicht so glücklich. Wir haben extrem viel liegengelassen“, sagte Dörfler, der nach dem Seitenwechsel fast seine komplette Mannschaft ausgetauscht hatte. Insgesamt zehn Wechsel nahm der TSV-Trainer in der Pause vor.

TSV Neuried vergibt bei 2:1-Führung zwei Hunderprozentige gegen den FC Fürstenried

„Ich wollte zwei Mannschaften bilden“, erklärte er. Auf eine potenzielle Stammformation habe er dabei bewusst nicht geachtet. „Eine schöne Mischung“ war sein Plan gewesen. Der ging aber nur bedingt auf, weil die Neurieder im zweiten Durchgang zu häufig den finalen Pass nicht konsequent genug spielten und obendrein in der Schlussphase nach dem zwischenzeitlichen 1:2 durch Muharrem Yildirim per Foulelfmeter (61.) zwei Hundertprozentige vergaben.

Die Quittung folgte in der Schlussminute: Ein Fürstenrieder Einwurf wurde zweimal verlängert – einmal gewollt von einem FCF-Spieler, einmal ungewollt von einem Neurieder – und landete so bei Metin Altunkaynak, der den Ausgleich erzielte. „Das hat mich dann schon genervt“, gab Dörfler zu, wenngleich er auf das Ergebnis an sich keinen allzu großen Wert legte. (Michael Grözinger)