„Identität finden“: TSV Neuried mit neuer Spielidee - Trainingslager am Gardasee steht bevor

Einer von zwei Neuzugängen: Deniz Püseli (l.), früher unter anderem beim Gautinger SC und dem SC Pöcking-Possenhofen aktiv, könnte beim TSV Neuried Innenverteidiger Paul Greger ersetzen. Diesen zieht es aufgrund eines Auslandssemesters für das nächste halbe Jahr in die USA. © Michael Schönwälder

Mit dem neuen Trainer Daniel Dörfler wird das Trainer-Duo zusammen mit Josip Hrgovic komplettiert. Im kommenden Trainingslager arbeiten die beiden am Feinschliff des Teams.

Neuried – In der Winterpause bestreiten die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried einen Umbruch – es ist bereits der zweite innerhalb einer Saison. Der im Sommer 2021 zum gleichberechtigten Cheftrainer neben Josip Hrgovic beförderte Maximilian Zgud hatte in Neuried einige Veränderungen anstoßen wollen. Ihm schwebte offenbar ein etwas pragmatischerer und flexiblerer Spielstil vor.

Doch die inhaltlichen Differenzen mit Hrgovic waren letztlich zu groß, Zgud trat Ende November 2021 zurück. Als neuer Trainer neben Hrgovic wurde Daniel Dörfler, zuvor jahrelang beim SV Lochhausen tätig, verpflichtet. Nun soll sich wieder einiges ändern, diesmal aber beide Trainer an einem Strang ziehen. „Wir arbeiten viel an den Grundlagen. Es geht darum, dass alle Spieler das gleiche Fundament haben. Jeder Spieler muss wissen, was wir im Spiel mit und gegen den Ball wollen“, sagt Hrgovic. „Daniel und ich sprechen ein und dieselbe Sprache. Uns ist es beiden wichtig, das Spiel so gut es geht zu kontrollieren, sowohl mit als auch gegen den Ball.“ Und die Mannschaft? „Die zieht bisher voll mit.“

Daniel Dörfler: „Wir bekommen zu viele Gegentore“

Auch Dörfler selbst lobt die Trainingsbeteiligung und den Einsatz der Spieler. „Alle geben Gas und legen sich ins Zeug“, betont der neue Coach. Daher habe er auch keine Bedenken, zum ersten Bezirksligaspiel gegen den SV Neuperlach eine fitte Mannschaft aufbieten zu können. Er räumt allerdings auch ein, dass noch nicht alles rund läuft. Die bisherigen Ergebnisse der Neurieder in der Saisonvorbereitung zeigen, wo der Schuh noch besonders drückt: 4:3 gegen den SV Manching (Bezirksliga), 2:1 gegen SVA Palzing (Bezirksliga), 1:2 gegen TSV Ampfing (Landesliga), 2:2 gegen SV Dornach (Bezirksliga) – im Schnitt kassiert das Team zwei Gegentore pro Partie. „Vor allem das Spiel gegen den Ball klappt noch nicht so gut. Wir haben noch kein Spiel zu null gespielt und bekommen zu viele Gegentore“, bemängelt entsprechend Dörfler.

Den Feinschliff geben soll ein von morgigem Donnerstag bis Sonntag stattfindendes Trainingslager am Gardasee, für den Samstag ist dort auch ein Testspiel geplant. „Das alles wird auch fürs Teambuilding sehr wichtig“, sagt Hrgovic. Das wohl wichtigste Problem, dass die Grün-Weißen in den Griff bekommen müssen, ist die mangelnde Konstanz. Schon in der Vorsaison wechselten sich immer wieder starke und schwache Auftritte ab. In den bisherigen 18 von insgesamt 28 Saisonspielen lief es ähnlich, nie gelangen der Mannschaft mehr als zwei Siege in Serie. Nur wenn die Mannschaft einmal über einen längeren Zeitraum hinweg ihr Potenzial abrufen kann, ist noch ein Eingreifen ins Aufstiegsrennen möglich.

TSV Neuried: Auf- und Abstieg derzeit in weiter Ferne

Derzeit befindet sich Neuried als Tabellensechster im Liga-Mittelmaß. Sowohl von einem Abstiegs- als auch bis zu einem Aufstiegsrelegationsplatz trennen das Team sieben Zähler. Öffentlich formuliert aber ohnehin keiner der beiden Trainer ein tabellarisches Ziel. „Es geht vor allem darum, zu unserer Identität zu finden“, stellt Dörfler klar. Hrgovic sieht es ähnlich: „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Aber wichtig ist vor allem, dass die Art und Weise passt.“ Personell findet dagegen kein großer Umbruch statt: Mit dem trickreichen Offensivspieler Ismail Fazliu (TSV Großhadern) und dem zuletzt vereinslosen Deniz Püseli (zuvor beim Gautinger SC und SC Pöcking-Possenhofen) kamen lediglich zwei Neuzugänge. Sie standen bisher aber in allen Testspielen in der Startelf. Püseli könnte Innenverteidiger Paul Greger ersetzen, der wegen eines Auslandssemesters in den USA im nächsten halben Jahr fehlen wird. Auch Lorenzo Kurras fällt nach einer Hüft-OP vorerst aus. (Tobias Empl)

Vorbereitungsplan

Testspiele: TSV Neuried - SV Manching 4:3, TSV Neuried - SVA Palzing 2:1, TSV Neuried - TSV Ampfing 1:2, TSV Neuried - SV Dornach 2:2

Erstes Pflichtspiel: SVN München - TSV Neuried (Samstag, 12. März, 15.30 Uhr)