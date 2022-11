„Nichts überstürzen und alles abwägen“ – Hrgovic lässt sich nach TSV-Neuried-Abschied alles offen

Braucht sich nicht zu verstecken: Josip Hrgovic befindet sich in der Bewerbungsphase für die A-Lizenz. Dem TSV Neuried will er verbunden bleiben, egal, wohin es ihn zieht. A-F: dr © Dagmar Rutt

Acht Jahre sind eine lange Zeit, im schnelllebigen Fußball ohnehin. In dieser Zeit kann ein ganz besonderes Verhältnis zwischen einem Verein und seinem Trainer entstehen.

Neuried – So war es bei Josip Hrgovic, der 2014 beim TSV Neuried als E-Jugend-Trainer angeheuert hatte und vergangene Woche seinen Abschied vom Klub verkündete (wir berichteten) – mittlerweile als sportlicher Leiter sowie Trainer der ersten Herrenmannschaft in der Bezirksliga und der U19-Junioren in der Bezirksoberliga. „Die Entscheidung ist mir unfassbar schwergefallen. Bei so einer emotionalen Bindung ist mir schließlich nicht egal, was im Verein passiert“, sagt der 30-Jährige.

Gedanken über seine persönliche Zukunft habe er sich schon seit einigen Monaten gemacht, sagt Hrgovic, der auch von einem ersten konkreten Angebot eines anderen Vereins im vergangenen Sommer berichtet. Dieses lehnte der gebürtige Kroate zwar ab und ergriff stattdessen die Chance, sich beim TSV Neuried als hauptamtlich angestellter Sportlicher Leiter zu beweisen. Auch um zu sehen, ob sein Wunsch nach einem Tapetenwechsel sich dann vielleicht verflüchtigen würde, wie Hrgovic sagt. Doch das tat er nicht.

Vielmehr wurde das Bauchgefühl des Großhaderners, der seit frühester Kindheit in München lebt, immer stärker, bis er es nicht mehr ignorieren konnte und die Fußballabteilung um ein Vertragsende bat. Seine Mannschaften unterrichtete er vergangene Woche nach den letzten Spielen vor der Winterpause von seiner Entscheidung. Im Verein habe es – erwartungsgemäß – gemischte Reaktionen auf sein Ausscheiden gegeben, sagt Hrgovic. Von Verständnis bis Enttäuschung sei alles dabei gewesen. Aber das Wichtigste: „Es fühlt sich immer noch richtig an“, so der 30-Jährige, der wegen einer angeborenen Gelenksteife im Rollstuhl sitzt.

Noch kein konkreter Plan für Hrgovic

Er hat noch keinen konkreten Plan, wie es nun für ihn weitergeht. Der eine oder andere Verein habe bereits vorgefühlt. „Sicher ist noch nichts, ich will nichts überstürzen und alles abwägen“, sagt Hrgovic und ergänzt: „Bei einem Angebot, das mich reizt, von einem Verein mit einer Philosophie bin ich grundsätzlich für alles offen.“ Wichtig sei ihm, dass er in einem Projekt etwas bewegen könne. „Ich bin nicht so der Feuerwehrmann für eine halbe Saison. Ich will den Verein und mich selbst weiterentwickeln“, betont er. Daher befinde er sich aktuell auch in der Bewerbungsphase für den A-Trainerschein, den zweithöchsten im deutschen Fußball.

Sich selbst immer wieder zu fordern und somit auch zu fördern, ist für Josip Hrgovic generell wichtig. Auch deshalb strebt er einen Vereinswechsel an. Und auch deshalb kann er sich gut vorstellen, bereits bei seiner nächsten Station in einem Verein aus einer etwas höheren Liga tätig zu sein. „Einfach mal komplett raus aus meiner Komfortzone“, umschreibt der B-Lizenz-Trainer seine Vorstellung.

„Der Kontakt zu einigen wird sicher niemals abreißen“

Egal, wohin es ihn zieht, dem TSV Neuried will Hrgovic weiterhin verbunden bleiben. Er weiß, was er dem Verein zu verdanken hat. „Der Kontakt zu einigen wird sicher niemals abreißen“, sagt der Münchner. Und: „So es die Zeit zulässt, werde ich den Werdegang der Jungs verfolgen. Ich hoffe, dass der Verein seinen Weg weitergeht.“ So wie Josip Hrgovic.

Auf die klassische Phrasenschwein-Frage, ob er sich eine Rückkehr nach Neuried in der Zukunft vorstellen könne, antwortet er bewusst mit einer Phrasenschwein-Antwort und lacht: „Sag niemals nie.“ Geplant sei das aber nicht. Und doch glaubt Hrgovic, dass sich sein Weg mit dem des TSV auf jeden Fall noch mal kreuzen wird, „egal in welcher Konstellation“. Es wäre definitiv ein Wiedersehen unter Freunden. (mg)