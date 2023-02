TSV Neuried verliert deutlich gegen Srbija – Gräfelfing II mit torreichem Remis

Der TSV Neuried um Trainer Daniel Dörfler hat sein Testspiel gegen den SK Srbija München klar verloren. © d. Rutt

Während der TSV Neuried sein Testspiel gegen den SK Srbija München deutlich verlor, hat der TSV Gräfelfing ein Torspektakel abgeliefert. Der Überblick.

Mit dem SK Srbija München hatte sich der TSV Neuried für das zweite Testspiel der Wintervorbereitung einen schweren Gegner ausgesucht. Während die Neurieder in der Bezirksliga Süd auf einem Abstiegsplatz überwintern, rangiert Srbija in der Bezirksliga Ost auf Platz zwei und kämpft noch um den Aufstieg in die Landesliga. Diese Differenz machte sich letztlich auch im Ergebnis bemerkbar.

TSV Neuried hat in der Offensive noch Luft nach oben

Der TSV Neuried verlor mit 0:3. „Natürlich ist das Ergebnis für die Psyche nicht das Beste“, räumte Neurieds Trainer Daniel Dörfler ein. Insgesamt war er dennoch nicht unzufrieden mit dem Auftritt seines Teams. „Wir sind noch in der Findungsphase, hatten etwas müde Beine und konnten nicht viel wechseln. Aber alle haben versucht, die taktischen Vorgaben umzusetzen, und wir haben lange recht wenig zugelassen“, fasste Dörfler zusammen. Nach gut einer halben Stunde brachte Vanja Vranjes die Gastgeber nach einem Eckball in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Luka Radulovic auf 2:0. Der Treffer hätte bereits in der Entstehung verhindert werden können, wenn die Gäste den vorherigen Diagonalball unterbunden hätten, so Dörfler. Noch Luft nach oben sah er im Offensivspiel seines Teams. „Wir haben versucht, Fußball zu spielen, uns aber weniger Chancen erkämpft als erhofft, und die hätten wir ruhig machen können“, sagte der TSV-Coach. In der Schlussphase ließen bei den Neuriedern, die mit nur drei Feldspielern auf der Ersatzbank und einigen aus der zweiten Mannschaft hochgezogenen Akteuren angetreten waren, etwas die Kräfte nach. „Die letzte Phase war eher unkoordiniert“, so Dörfler. In der Schlussminute erzielte Pascal Blaß den 3:0-Endstand.

TSV Gräfelfing II 3:3 im ersten Test

Im ersten Testspiel nach der Winterpause weiß man nie so recht, wo man steht. „Das ist so, wie wenn man die Rennpferde aus dem Stall holt“, sagt Thomas Ochsenkühn, Trainer der zweiten Fußballmannschaft des TSV Gräfelfing. Mit dem lockeren Aufgalopp seiner Spieler am Samstagnachmittag war Ochsenkühn aber schon recht zufrieden. Mit 3:3 trennte sich der abstiegsbedrohte Kreisklassist vom FC Unterföhring II, dem Spitzenreiter der A-Klasse 2. „Es kommt nicht so oft vor, dass wir drei Tore schießen“, sagte Ochsenkühn schmunzelnd. Kevin Nguyen (8.) und Lukas Kronseder (23.) trafen im ersten Durchgang für die Gastgeber, doch durch zwei Freistöße (21., 42.) kam Untermenzing jeweils zum Ausgleich. Im zweiten Durchgang behauptete sich Gräfelfings Neuzugang Marcel Do stark, legte sich den Ball auf seinen starken Fuß und traf zur 3:2-Führung (76.). Durch einen abgefälschten Distanzschuss kassierten die Gräfelfinger aber ein drittes Mal den Ausgleich (85.).