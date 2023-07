Neue Gegner für Neuried nach BZL-Einteilung – TSV will Kunstrasen nach 17 Jahren erneuern

Von: Michael Grözinger

Die Neurieder Mannschaft (weiß) wird in der Bezirksliga Süd bleiben. © Oliver Rabuser

Der TSV Neuried wird, wie schon die letzten Jahre, weiterhin in der Bezirksliga Süd spielen. Unter den Gegnern befinden sich vier Aufsteiger.

Neuried – Die Gegner von Fußball-Bezirksligist TSV Neuried in der kommenden Saison stehen endgültig fest. Wie in den vergangenen Jahren spielen die Grün-Weißen in der Bezirksliga Süd. Im Vergleich zur vorläufigen Einteilung vor rund zwei Wochen haben sich nach mehreren Einsprüchen aber noch einige Änderungen ergeben.

Anders als zunächst vorgesehen, wechselt Bezirksliga-Dino SV Aubing nicht in die Nord-Staffel, sondern bleibt Gegner des TSV im Süden. Auch den Einsprüchen von Kreisliga-Aufsteiger DJK Pasing und Landesliga-Absteiger TSV Brunnthal wurde stattgegeben, sie treten ebenfalls in der Bezirksliga Süd an. Dafür spielen der SV Waldperlach, der SV Neuperlach und der SK Srbija München in den Bezirksligen Ost und Nord.

Vier Aufsteiger und ein ehemaliger Landesligist in der Bezirksliga Süd

Neu in der Süd-Staffel sind neben Pasing und Brunnthal auch die Kreisliga-Meister FC Wacker München, ASV Habach und FT Jahn Landsberg. Bereits aus der abgelaufenen Saison bekannte Gegner der Neurieder sind Aubing, SV Bad Heilbrunn, FC Deisenhofen II, VfL Denklingen, SpVgg 1906 Haidhausen, TSV Murnau, 1. FC Penzberg, SV Raisting, BCF Wolfratshausen sowie FC Neuhadern. Wie in der vergangenen Spielzeit besteht die Bezirksliga Süd aus 16 Teams.

Erstes Testspiel gegen Landesligist VfB Forstinning – TSV möchte seinen Fußballplatz erneuern

Der TSV Neuried von Trainer Daniel Dörfler befindet sich bereits in der Vorbereitung. Das erste Testspiel steht an diesem Sonntag bei Landesligist VfB Forstinning an (16 Uhr, Aicher Straße). Ende Juli beginnt die Saison, in der die Neurieder dann auf einen neuen Kunstrasen zurückgreifen können.

Wie Vorstandsmitglied Volker Levering bei der Delegiertenversammlung des Vereins am Mittwochabend mitteilte, soll der Platz im August nach 17 Jahren erneuert werden. Dabei soll bei der Verfüllung auf den Einsatz des klassischen Granulats verzichtet und stattdessen auf ein „umweltverträglicheres“ (Levering) Sand-Kork-Gemisch zurückgegriffen werden. (te/mg)