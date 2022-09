TSV Neuried: Historische Pleite kein Weltuntergang - „Können Leistung realistisch einschätzen“

Teilen

Der TSV Neuried sah gegen den FC Garmisch-Partenkirchen kein Land. © Dagmar Rutt

Nach einer 0:6-Niederlage ist es einfach, auf eine Mannschaft einzudreschen. Gerne wird dann die Mentalitätsfrage gestellt, von fehlendem Willen und Einsatz gesprochen.

Neuried – An einem Mangel an diesen Tugenden lässt sich die historische 0:6-Pleite des TSV Neuried am Samstag beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen jedoch nicht festmachen. Die Würmtaler wollten von der ersten bis zur letzten Minute.

Gegen stark aufspielende Gastgeber gerieten sie schlichtweg an ihre Grenzen.

Dem TSV war nach der chaotischen Vorsaison und einer durchwachsenen Vorbereitung ein fast perfekter Saisonstart geglückt, den ihm wohl nicht viele zugetraut hätten. Vor überzogenen Erwartungen warnten die beiden Trainer Josip Hrgovic und Daniel Dörfler aber trotz des guten Auftakts. „Es war uns schon klar, dass es nicht so weitergehen würde. Es ist auch wichtig, dass wir unsere Leistung realistisch einschätzen können“, sagte Dörfler bereits vor einer Woche nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Hellas.

Die Neurieder verfügen über ein junges und talentiertes Team, das an guten Tagen auch Favoriten ärgern kann, wie gleich am ersten Spieltag mit dem 3:2-Auswärtssieg bei der SpVgg 1906 Haidhausen. Von den Spitzenmannschaften der Liga ist der TSV aber ein gutes Stück entfernt. Auch, weil Ausfälle von Führungsspielern wie Keeper Konstantin Kühnle und Abwehrchef Patrick Gegenbauer sowie Stürmer Jonas Einloft nur schwer zu kompensieren sind. Dennoch verfügt das Team über genügend Potenzial, um nach vier Niederlagen wieder in die Spur zu finden. Bis auf das 0:6 in Garmisch-Partenkirchen war man schließlich in keinem Spiel hoffnungslos unterlegen, sondern mindestens auf Augenhöhe. (te)