Mit dem Fuß überzeugen statt mit dem Mund: Neuried-Trainer Dörfler fordert mehr Disziplin

Von: Michael Grözinger

Steht wohl erstmals in dieser Saison im Kader: Neurieds lange Zeit verletzter Alexander Greisel (r.). © DAGMAR RUTT

Der Saisonstart lief für den TSV Neuried bisher durchwachsen. Als Nächstes geht es für die Mannschaft von Dörfler gegen den SV Raisting.

Mit vier Punkten aus vier Spielen ist der TSV Neuried mau in die Saison gestartet. Trotzdem sind in der wohl recht ausgeglichenen Bezirksliga noch schnell große Sprünge möglich. Am Sonntag gegen Tabellenführer SV Raisting fordert TSV-Trainer Daniel Dörfler aber mehr Disziplin, um Erfolg zu haben.

Neuried – Dass sich die Fußballer des TSV Neuried trotz vorheriger Warnung durch Trainer Daniel Dörfler auf verbale Scharmützel eingelassen hatten, war ein Grund dafür, warum sie die 1:0-Führung gegen den BCF Wolfratshausen vor Wochenfrist nicht über die Zeit brachten. Zwar waren die Grün-Weißen nach zwei Niederlagen in Folge froh, gegen die bis dato punktverlustfreien Flößerstädter beim 1:1 zumindest mal wieder einen Zähler geholt zu haben. Dennoch wurmt Dörfler auch eine Woche später die verpasste Chance auf den Sieg noch immer.

Kein Wunder also, dass der TSV-Trainer im Training noch mal das Wort an seine Spieler richtete und ihnen klarmachte, dass sie sich in Zukunft mehr auf das Spiel konzentrieren sollten, oder wie Dörfler es ausdrückt: „Als wir mit dem Mund stärker waren als mit dem Fuß, das war genau die Phase, in der Wolfratshausen besser wurde“ – und letztlich in Überzahl nach einer Zeitstrafe gegen Maximilian Schwahn den Ausgleich erzielte. Die verbalen Undiszipliniertheiten nerven den Coach auch deswegen so, weil er in seiner Mannschaft definitiv das Potenzial sieht, dahingehend „auf eine neue Entwicklungsstufe“ (Dörfler) zu kommen. Eine Besserung erwartet er bereits an diesem Sonntag, wenn Neuried um 14 Uhr beim neuen Tabellenführer, dem SV Raisting, zu Gast ist (Wielenbacher Straße).

Dabei legt Dörfler Wert auf eine bestimmte Gratwanderung: „Ich erwarte einen bissigen und aggressiven Auftritt. Es geht darum, etwa in den Zweikämpfen und bei zweiten Bällen energisch zu sein, sich aber eben nur auf den Fußball zu konzentrieren und nicht um den Schiedsrichter, den Gegner, die Zuschauer oder sonst etwas zu kümmern.“ Er wolle lieber sehen, dass sein Team mit Leistung überzeuge „und mit Giftigkeit im Spiel – gibt es das Wort?“, ergänzt Dörfler lachend, der im Vergleich zur Vorwoche auf Maximilian Kriebel und Alpay Uslu verzichten muss. Dafür rückt Angreifer Daniil Ozkan aus der U23 in die erste Mannschaft auf, und der lange Zeit verletzte Alexander Greisel wird wohl auch erstmals in dieser Saison im Kader stehen.

Mit Raisting wartet ein echter Härtetest auf die Neurieder. „Sie sind großteils zusammengeblieben und haben sich punktuell verstärkt“, sagt Dörfler. Die Mischung scheint vielversprechend: Nach vier Spieltagen thront der SVR an der Spitze der Tabelle und hat als einziges Team der Bezirksliga Süd noch keinen Punkt abgegeben. „Die Aufgabe ist größer geworden als in den letzten zwei Jahren“, stellt TSV-Trainer Dörfler fest. Für seine Elf sind das nicht unbedingt gute Nachrichten, schließlich scheint Raisting den Grün-Weißen nicht gerade zu liegen. In den vergangenen zehn Jahren traten die Teams fünfmal in der Liga und einmal im Testspiel gegeneinander an. Die Bilanz: vier Siege für den ehemaligen Bayernligisten, zwei Unentschieden und kein Erfolg für Neuried. (Michael Grözinger)