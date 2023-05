TSV Neuried bleibt Bezirksligist, will in Zukunft aber „Veränderungen vornehmen – auch personell“

Teilen

Mit zwei Toren war Lasse Wippert (r.) einer der Matchwinner beim Neurieder 3:0-Sieg gegen Murnau. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga. Dank eines 3:0-Sieges gegen den TSV 1865 Murnau und der parallelen 0:1-Niederlage von Konkurrent SC Unterpfaffenhofen-Germering haben die Grün-Weißen den Klassenerhalt geschafft

Neuried – Diesmal müssen sie nicht bis zum Schluss zittern. In der vergangenen Spielzeit hatte der TSV Neuried erst am finalen Bezirksliga-Spieltag dank eines 3:0-Siegs gegen den SC Pöcking-Possenhofen die Klasse gehalten. In dieser Saison bleibt den Grün-Weißen ein solches Herzschlagfinale erspart.

Das Team von Trainer Daniel Dörfler feierte am Samstag einen 3:0-Heimerfolg gegen den TSV 1865 Murnau. Als rund eine Stunde später das Spiel des SC Unterpfaffenhofen-Germering gegen den SV Bad Heilbrunn beendet war, konnte die Klassenerhalt-Party beginnen: Weil der SCU mit 0:1 verlor, kann Neuried nicht mehr auf den Relegationsplatz abrutschen.

„Natürlich fällt eine Last von uns ab. Wir freuen uns sehr, dass wir es vorzeitig geschafft haben, und die Spieler können jetzt auch ausgelassen feiern“, sagte Neurieds Fußballabteilungsleiter Martin Trissler nach Spielende zufrieden.

Diesmal kam der Klassenerhalt nicht nur einen Spieltag früher, sondern auch auf anderem Weg zustande als vor einem Jahr. Hatte der TSV in der Vorsaison eine katastrophale Rückrunde gespielt und erst im Saisonfinale den ersten Sieg des Jahres 2022 gefeiert, verlief die Runde 2022/23 beinahe spiegelverkehrt. Diesmal liefen die ersten zwei Drittel der Saison bescheiden, die Mannschaft überwinterte sogar auf einem Abstiegsplatz.

Im neuen Jahr zeigten die Kicker vom Sportpark ein anderes Gesicht, der Klassenerhalt war beinahe die logische Konsequenz. „Ich hatte die ganze Zeit vollstes Vertrauen in die Mannschaft und die Trainer. Mir war klar, dass wir die Klasse halten würden“, betonte Trissler.

Dafür war am Samstag noch einmal eine letzte Kraftanstrengung nötig. Im ersten Durchgang lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, doch niemand brachte den Ball im Tor unter. Beim 1:0-Führungstreffer hatte Neuried das nötige Glück: Ein langer Ball von Innenverteidiger Denys Karmazyn aus der eigenen Hälfte hüpfte einmal auf und flog über Murnaus Keeper Stefan Schwinghammer hinweg ins Tor (54.).

Kurz nach diesem Dosenöffner legte der von Maximilian Schwahn bediente Lasse Wippert das 2:0 nach (61.). Auch ein verschossener Strafstoß von Schwahn (64.) brachte die Gastgeber nicht aus dem Konzept. Bei der Elfmeter-Parade verletzte sich Gäste-Torwart Schwinghammer, und ein Feldspieler musste ins Tor. Wenige Minuten später sorgte Wippert mit einem Schlenzer für die endgültige Entscheidung.

Trotz aller Freude über den Ligaverbleib machte Trissler deutlich, dass man sich im Sportpark auf Dauer nicht mit Abstiegskampf zufriedengeben möchte. „Diese Tabellenregionen sind nicht unser Anspruch. Wir werden einige Veränderungen vornehmen – auch personell“, kündigte der Abteilungsleiter an. Eine wichtige Rolle bei der Neuausrichtung soll der neue Sportliche Leiter, Oliver Beer, spielen.

TSV Neuried – TSV 1865 Murnau 3:0 (0:0)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Kaspar (80. M.Kriebel), Le Dren, Maier, Nowack (88. Altay), Schwahn, Wippert, Topic (88. Nabizadeh), Karmazyn, Kurras (65. Kellner)

TSV 1865 Murnau: Schwinghammer (65. Adamo); Adelwart, Kästele, Greinwald, Mühlbauer, Henn, Knoll (69. Hausmann), Bierling, Heinen (80. Axthaler), Diemb (C), Bauer

Tore: 1:0 Karmazyn (54.), 2:0, 3:0 Wippert (61., 70.)

Bes. Vorkommnis: Schwahn/Neuried verschießt Handelfmeter (64.)