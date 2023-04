TSV Neuried krönt Englische Woche im Kellerduell gegen FC Hellas

„Jeder gibt im Moment alles, egal, wie lange er zum Einsatz kommt“

Von Tobias Empl schließen

Der TSV Neuried hat seine Englische Woche mit einem 3:1-Auswärtssieg beim FC Hellas München gekrönt und damit fast perfekt gemach.

Neuried – Vor dieser Woche hatten sich die Bezirksliga-Fußballer in keiner guten Ausgangsposition befunden. Drei Spiele und sieben Punkte später hat das Team von Trainer Daniel Dörfler die direkten Abstiegsplätze verlassen. Nach dem 4:1-Sieg gegen den TSV Großhadern und dem 1:1-Unentschieden beim SV Bad Heilbrunn setzten sich die Grün-Weißen am Sonntagnachmittag bei Abstiegskonkurrent Hellas durch.

Der Trend zeigt also in die richtige Richtung. „Ich freue mich sehr für die Jungs. Das haben sie sich hart erarbeitet“, sagte Dörfler. Ausschlaggebend ist für ihn vor allem der Teamspirit. „Jeder gibt im Moment alles, egal, wie lange er zum Einsatz kommt. Auch die Spieler auf der Bank pushen die Mannschaft“, lobte der Neurieder Übungsleiter.

Dass es am Sonntag auf dem engen Kunstrasenplatz in München-Sendling erneut keine schön anzusehende Partie war, war angesichts der drei Punkte am Ende leicht zu verschmerzen. „Es ging auf dem Platz sehr viel um zweite Bälle und darum, Freistöße zu bekommen“, resümierte Dörfler. Aus einem solchen Freistoß aus dem Halbfeld resultierte auch die 1:0-Führung für Neuried durch Denys Karmazyn nach 25 Minuten. In der Folge versäumten es die Gäste aber, die Führung auszubauen, und nach einem Hellas-Freistoß traf Kyriakos Mavromatis zum 1:1-Ausgleich (40.).

Joker Banna Tchanil sorgt für die Entscheidung

Im zweiten Durchgang gelang Thomas Maier per Strafstoß die erneute Führung für die Neurieder. Zuvor hatte nach einer der vielen unübersichtlichen Situationen im Strafraum offenbar ein Hellas-Verteidiger einen Schussversuch mit der Hand abgewehrt. „Ich habe es nicht gesehen“, räumte Dörfler ein. Weitere Chancen aus dem Spiel heraus vergaben die Grün-Weißen – bis zur 83. Minute: Da schloss der erst kurz zuvor eingewechselte Banna Tchanile einen fein herausgespielten Angriff zum 3:1 ab. Die Schlussphase mussten die Neurieder nach einer laut Dörfler harten Zehnminutenstrafe gegen Lasse Wippert in Unterzahl überstehen, richtig eng wurde es aber nicht mehr.

Durch den Sieg und die gleichzeitigen Niederlagen der Konkurrenten SC Unterpfaffenhofen-Germering und FC Deisenhofen II sieht es für Neuried wieder deutlich besser aus. Auch der FC Hellas ist nun nur noch drei Zähler entfernt. (Tobias Empl)

FC Hellas München – TSV Neuried 1:3 (1:1)

FC Hellas München: Hofer; Odunlade, Rucevic (77. Aliyev), Beric, Chamos, Baba Kyari, Tschetiani (C), Mavromatis (71. Arountidis), Spiridonov, Berbic, Musse Bile (64. Mouele-Zinga)

TSV Neuried: Kühnle (C); F.Hessenberger, Greger, Legrand, Maier (90.+2 Uslu), Schwahn (74. Tchanile), Einloft (60. Kaspar), Wippert, Topic (60. Vrbica), Karmazyn, Kurras (90. Altay)

Tore: 0:1 Karmazyn (25.), 1:1 Rucevic (40.), 1:2 Maier (67./HE), 1:3 Tchanile (83.)

Zeitstrafe: Wippert/Neuried (85., Foulspiel)