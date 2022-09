TSV Neuried: Heimspiel endet mit Rangelei - „unterste Schublade, wie wir uns da benehmen“

Sauer auf sein Team: TSV-Coach Daniel Dörfler (vorne). © Dagmar Rutt

Das Aufeinandertreffen des TSV Neuried und des FC Hellas München am Samstagnachmittag fand ein unschönes Ende. Trainer Dörfler ist stocksauer.

Neuried – Die Gäste gingen nach elf Minuten durch einen Heber von Marko Mikac aus gut zwanzig Metern in Führung, Neuried konnte durch einen von Benedikt Nowack verwandelten Strafstoß nach Foul an Florian Hessenberger ausgleichen (22.), kurz darauf traf Maximilian Schwahn aus aussichtsreicher Position nur den Pfosten (26.). Ansonsten tat sich wenig, Neuried rannte bemüht, aber glücklos an, Hellas setzte auf Konter. Bis zehn Minuten vor dem Abpfiff gab es auf beiden Seiten nur jeweils eine gelbe Karte sowie eine Zehn-Minuten-Strafe für die Gäste. Doch in der Schlussphase wurde es turbulent und es kam zu unschönen Szenen.

Zunächst erzielte Sadiq Baba Kyari in der 86. Minute nach feinem Außenrist-Zuspiel von Joker Georgios Silentas die überraschende 2:1-Führung für Hellas. Dann flog FCH-Kapitän Omer Berbic mit Gelb-Rot vom Platz (90.+2), und am Ende der langen Nachspielzeit sah auch noch Torschütze Kyari nach einer Grätsche mit gestrecktem Bein gegen Neurieds Benedikt Nowack die rote Karte. Als Kyari danach im Vorbeigehen eine Trinkflasche in Richtung der Neurieder Bank kickte, führte das zu wütenden Reaktionen der Neurieder und einer wilden Rangelei mit über einem Dutzend Beteiligter aus beiden Mannschaften und dem Publikum.

Es dauerte einige Minuten, bis sich die Gemüter wieder einigermaßen beruhigt hatten, der fällige Freistoß wurde gar nicht mehr ausgeführt. Schiedsrichter Tobias Barth pfiff die Partie nach längerer Beratung mit seinen Assistenten ohne unmittelbare Konsequenzen ab, dürfte die Ereignisse aber in seinem Bericht vermerkt haben.

TSV-Coach Daniel Dörfler verzichtete anschließend darauf, mit dem Finger auf den Gegner zu zeigen, sondern nahm seine eigene Mannschaft in die Pflicht. „Das war unterste Schublade, wie wir uns da benehmen. Was interessiert es mich, ob der Spieler eine Flasche weg kickt. Es wäre unsere letzte Chance gewesen, das 2:2 zu machen“, schimpfte der Neurieder Übungsleiter.

Auch mit dem fußballerischen Auftreten des TSV war Dörfler nicht zufrieden. „Wir hatten zu wenig Tempo im Spiel und unsere Restverteidigung war nicht gut. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben“, kritisierte der TSV-Coach. Nach der dritten Niederlage in Folge ist Neuried im Tabellenmittelfeld angekommen. Am kommenden Samstag steht das Gastspiel beim zu Hause noch ungeschlagenen Landesliga-Absteiger 1.FC Garmisch-Partenkirchen an.

TSV Neuried – FC Hellas München 1:2 (1:1)

TSV Neuried: Bever; Wippert (19. F. Hessenberger), Le Dren, Greger, Meisenberger (46. Topic), Maier (C), Nowack, Legrand, Lechner (70. Kaspar), Uslu (46. M.Kriebel), Schwahn

Hellas: Arapis; Odunlade, Berbic (C), Pejic (73. Filentas), Tschetiani, Rucevic, Wusawa (72. Papapoulios), Mavromatis (46. Chamos), Beric, Kyari, Mikac (75. Losic)

Tore: 0:1 Mikac (12.), 1:1 Nowack (22./FE), 1:2 Kyari (86.)

Zehn-Minuten-Strafe: Rucevic/Hellas (58., Foulspiel),

Gelb-rote Karte: Berbic/Hellas (90.+2, Ballwegschlagen),

Rote Karte: Kyari/Hellas (90.+7,