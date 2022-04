TSV Neuried nach Punktgewinn gegen den FC Hertha München dennoch nicht zufrieden

Klar überlegen präsentierte sich der TSV Neuried um Nikola Sirovec (l.), kam gegen Hertha aber nur zum 1:1. © Rutt

Im Kellerduell gegen den FC Hertha München muss sich der TSV Neuried trotz deutlicher Überlegenheit mit einem Punkt begnügen – und verliert Torjäger Thomas Maier aufgrund eines Platzverweises.

Neuried – Der ersehnte Befreiungsschlag will dem TSV Neuried einfach nicht gelingen. Das Fußballteam der beiden Trainer Daniel Dörfler und Josip Hrgovic kam am Mittwochabend zu Hause gegen den Drittletzten der Bezirksliga Süd, FC Hertha München, nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.

Bei Betrachtung der Anfangsphase hätten wohl nicht viele Zuschauer auf eine Punkteteilung gewettet – zu groß war die Überlegenheit der Gastgeber. Bereits in der zweiten Minute stand Rechtsverteidiger Florian Hessenberger nach doppeltem Doppelpass alleine vor Hertha-Keeper Andreas Hackl, scheiterte jedoch an der Latte. Kurz darauf traf Ismail Fazliu nach Pfostenschuss von Jonas Einloft per Abstauber zur vermeintlichen Führung – wurde aber wegen einer umstrittenen Abseitsstellung zurückgepfiffen (10.). Die dritte große Möglichkeit zum 1:0 vergab Thomas Maier, der nach Traumpass von Nikola Sirovec knapp neben den Pfosten zielte (20.).

FC Hertha München: Julian Freckmann erzielte nach einer knappen halben Stunden den Führungstreffer

Mit zunehmender Spieldauer wuchs bei den nun seit acht Spielen sieglosen Neuriedern jedoch die Ungeduld, und es schlichen sich immer mehr Fehler ein – so auch vor dem 0:1 nach etwas mehr als einer halben Stunde: Zunächst vertändelte Marko Ralic den Ball im Aufbauspiel, dann klärte Deniz Püseli nicht konsequent genug, und nach zwei geblockten Versuchen traf Julian Freckmann im dritten Anlauf zur überraschenden Führung für die Gäste.

In der Folge bekam die ersatzgeschwächte Hertha, der Trainer Julian Briones-Montoya eine pragmatische Kontertaktik verordnet hatte, die Neurieder Angriffsbemühungen besser in den Griff. Die Grün-Weißen vergaben zwar weitere Chancen, doch das Anrennen wurde – auch nach der Hereinnahme von Lasse Wippert (46.) sowie Marius und Roman Pösl (65.) – zunehmend verzweifelt. Nach einem weiteren groben Schnitzer im Spielaufbau hätte der FCH sogar für die Vorentscheidung sorgen können, doch Püseli bügelte den Fehlpass von Nebenmann Malvin Begaj aus (70.).

Hitzige Schlussphase: Pro Mannschaft flog ein Spieler vom Punkt

In der Schlussphase schien endgültig alles gegen Neuried zu laufen: Maier, der trotz Schulterverletzung in der Startelf stand, flog mit glatt Rot vom Platz, weil er seinen Fuß auf Kopfhöhe des Gegenspielers riss – dabei hatte er diesen laut eigener Aussage nicht einmal berührt (72.). Bei sehr strenger Regelauslegung war die Entscheidung wohl vertretbar, TSV-Trainer Hrgovic hätte sich aber „mehr Fingerspitzengefühl“ gewünscht. Doch auch in Unterzahl drängte Neuried auf den Ausgleich – und belohnte sich spät: Nachdem Wippert eine weitere Großchance vergeben hatte (83.), machte es Roman Pösl nach einem Diagonalball seines Bruders Marius besser und traf in der 90. Minute zum verdienten 1:1.

Das Unentschieden war für beide Teams zwar eigentlich zu wenig, könnte in der Endabrechnung aber trotzdem noch wichtig werden. „Wer weiß, wozu der Punkt noch gut ist“, sagte Hrgovic. Sein Team geht nun mit vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz – bei einem mehr absolvierten Spiel – ins nächste Kellerduell gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering am kommenden Dienstag. (Tobias Empl)