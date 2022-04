Kellerduell mit dem eigenen Zweitverein: TSV Neuried trifft auf FC Hertha mit Julian Briones-Montoya

Mal für und mal gegen Neuried: Als Futsaler läuft Julian Briones-Montoya seit Jahren regelmäßig im TSV-Trikot in der Regionalliga auf, auf dem Rasen steht er den Würmtalern hingegen immer wieder als Gegner gegenüber, beispielsweise mit dem TSV Grünwald (l. im Duell mit Neurieds Jonas Einloft). © Brouczek

Im Duell der kriselnden Bezirksligisten TSV Neuried und FC Hertha München geht es für beide um viel. Ein besonderes Spiel ist es für Hertha-Trainer Julian Briones-Montoya.

Neuried – Seit mittlerweile sieben Spielen wartet die erste Fußballmannschaft des TSV Neuried nun schon auf einen Dreier. Nur ein Team in der Bezirksliga Süd hat eine noch längere Sieglos-Serie vorzuweisen: Der heutige Gegner, FC Hertha München (20 Uhr, Am Sportpark). Die Gäste sind bereits seit zehn Partien ohne Sieg, verloren zuletzt sogar achtmal hintereinander.

Im direkten Duell hoffen beide Teams darauf, ihre jeweilige Serie zu beenden. Mit einem Sieg könnten die neuntplatzierten Neurieder ihren knappen Vorsprung von drei Punkten auf Relegationsplatz elf endlich etwas ausbauen und vor dem nächsten Kellerduell gegen den SC Unterpfaffenhofen am kommenden Dienstag ruhiger schlafen. Für die Münchner hingegen wären drei Punkte im Rennen um den Klassenerhalt sogar überlebenswichtig. Der Rückstand des Drittletzten auf Relegationsrang zwölf beträgt vier Spieltage vor Saisonende vier Punkte.

Briones-Montoya: Als Futsaler für Neuried, als Fußballer gegen Neuried

Für den aktuellen FCH-Trainer, Julian Briones-Montoya, ist es jedoch unabhängig von der Tabellenkonstellation ein besonderes Spiel: Denn der Linksfuß trägt regelmäßig das Trikot des TSV Neuried. Er ist bereits seit Jahren einer der Leistungsträger in der Neurieder Futsal-Mannschaft und feierte mit dieser kürzlich den Klassenerhalt in der Regionalliga Süd.

„Aber nicht nur wegen meiner Futsal-Gegenwart, sondern auch wegen meiner Fußball-Vergangenheit ist es für mich etwas Besonderes“, sagt Briones-Montoya. Schließlich spielte „Ju“ – nach seiner Zeit beim SV Planegg-Krailling – von Winter 2014 bis Sommer 2015 auch anderthalb Jahre lang als Fußballer in Neuried.

Bezirksliga Süd: Negativtrend des FC Hertha München hält an

Nun kehrt er erstmals als Trainer in den Sportpark zurück. Am liebsten würde er zwar selbst auf dem Platz stehen, doch ein Muskelbündelriss bremst ihn derzeit aus. Daher erklärte sich Briones-Montoya bereit, den Trainerposten beim FC Hertha nach dem Rücktritt von Andreas Pozder Anfang April bis Saisonende zu übernehmen.

Den Negativtrend konnte aber auch der neue Mann an der Seitenlinie nicht stoppen. In drei Spielen seit Amtsantritt verlor Hertha dreimal, zuletzt sogar deutlich mit 2:7. „Mehrere kleinere Faktoren und viel Verletzungspech“ hat der FCH-Coach als Ursachen für die Krise ausgemacht – die er nun unbedingt beenden will.

Bezirksliga Süd: TSV Neuried fehlen am Mittwoch die Topscorer

Die Gastgeber werden freilich alles dafür tun, damit die Hertha-Flaute weitergeht – und die Neurieder Sieglos-Serie endlich endet. Die Leistung beim 2:2-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen den SV Aubing am Sonntag wertete TSV-Trainer Daniel Dörfler zuletzt als Schritt in die richtige Richtung. Allerdings verletzten sich dabei die beiden Topscorer, Maximilian Schwahn (elf Tore, fünf Vorlagen) und Thomas Maier (sieben Tore, sechs Vorlagen).

Torwart und Kapitän Konstantin Kühnle saß dagegen erstmals nach gut dreiwöchiger Verletzungspause wieder auf der Bank. Gegen Hertha könnte er zwischen die Pfosten zurückkehren.

te