„Richtige Watschn für uns“ – Neuried verpasst trotz patzender Konkurrenz Befreiungsschlag

Daniel Dörfler war nach der Niederlage seiner Neurieder in Neuhadern bedient. © Dagmar Rutt

Der TSV Neuried spielt beim FC Neuhadern lange in Überzahl – und verpasst trotzdem den möglichen Befreiungsschlag im Abstiegskampf.

Neuried – Die Konkurrenten FC Hellas und SC Unterpfaffenhofen-Germering hatten am Samstag verloren. Somit war alles angerichtet für die Bezirksliga-Fußballer des TSV Neuried. Mit einem Auswärtssieg beim FC Neuhadern hätten sie am Sonntag den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf fünf Zähler ausbauen können. Doch die Grün-Weißen verloren trotz mehr als 45-minütiger Überzahl mit 1:3 (0:1).

„Das war eine richtige Watschn für uns“, haderte TSV-Trainer Daniel Dörfler nach der Niederlage gegen die von seinem Vorgänger Maximilian Zgud trainierten Neuhaderner. Einen großen Vorwurf wollte Dörfler seinem Team nicht machen. So ganz konnte er sich kurz nach Spielende selbst noch keinen Reim darauf machen, warum sie wie schon bei der 0:1-Niederlage gegen Meister Garmisch-Partenkirchen in Überzahl ein Spiel verloren hatten. „Vielleicht wollen wir dann zu viel oder wir denken, es geht mit ein paar Prozent weniger“, rätselte Dörfler.

„Hände an den Rücken binden“ – umstrittener Handelfmeter leitet Neurieder Pleite ein

In Neuhadern nutzten die Neurieder, anders als vor einer Woche gegen Wolfratshausen, ihre Anfangsoffensive nicht zu einer frühen Führung. Stattdessen ergab sich nach einem weiten Einwurf in den Neurieder Strafraum ein Durcheinander, und der Schiedsrichter entschied nach einem Handspiel von Innenverteidiger Denys Karmazyn auf Strafstoß. Jarno Bündgens verwandelte sicher (12.). „Vielleicht müssen wir uns die Hände an den Rücken binden“, sagte Dörfler genervt.

In der 39. Minute schien sich das Blatt zu Gunsten der Neurieder zu wenden, als Maximilian Hartmann mit Rot vom Platz flog. „Ich habe es nicht mitbekommen, er hat wohl irgendetwas Böses gesagt“, kommentierte Dörfler. Kurz nach der Pause traf Thomas Maier per Freistoß zum Ausgleich. Doch die Gastgeber machten die Räume auf dem heimischen Kunstrasen eng und ließen den Würmtalern kaum ein Durchkommen. In der 58. Minute reagierten die Neurieder nach einem Einwurf erneut nicht schnell genug und erneut schoss Bündgens die Münchner in Führung. Tobias Flechsig legte per direktem Freistoß den dritten Treffer nach (69.), die Neurieder Schlussoffensive blieb wirkungslos. (Tobias Empl)