TSV Neuried erneut im Abstiegsstrudel – Zgud jubiliert nach Sieg gegen Ex-Klub

Seine Torchancen nutzte Neuried Stürmer Roman Pösl nur zum 1:1 Ausgleich. Ein ums andere Mal scheiterte er an der gut formierten Hintermannschaft der Neuhaderner. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Im Bezirksliga-Duell mit Neuhadern hat der TSV Neuried zu viele Chancen liegengelassen. Und hinten leisteten sich die Würmtaler einen Fehler zu viel: 1:2.

Neuried – Nach dem Abpfiff des Bezirksliga-Spiels zwischen dem TSV Neuried und dem FC Neuhadern am Samstagnachmittag strahlte ein Ex-Neurieder über beide Ohren. „Der Sieg gibt auch nur drei Punkte, aber die fühlen sich diesmal noch deutlich besser an als sonst“, sagte Maximilian Zgud, Ex-Trainer des TSV Neuried und seit Saisonbeginn Coach des FC Neuhadern, nach dem 2:1-Auswärtssieg seiner Mannschaft.

Frust pur herrschte hingegen auf Seiten der Gastgeber. Die Aufbruchsstimmung nach dem guten Saisonstart ist endgültig verflogen, nach der bereits siebten Niederlage im zwölften Bezirksligaspiel muss sich der TSV Neuried auf die zweite Saison im Abstiegskampf in Folge einstellen.

Dass die jüngsten Ergebnisse an der jungen Neurieder Mannschaft nicht spurlos vorübergegangen sind, war vor allem in den ersten 45 Minuten zu spüren. „Wir haben uns nicht zugetraut, Fußball zu spielen“, stellte Hrgovic fest. Gegen die kompakt verteidigenden Neuhaderner fanden die Gastgeber nur wenig Mittel. Das Sturmduo Roman Pösl und Mario Vrbica hing förmlich in der Luft.

Auch die Gäste brannten kein Offensivfeuerwerk ab, strahlten aber mehr Torgefahr aus, meist über den schnellen Linksaußen Jarno Bündgens. Der setzte sich nach 21 Minuten im Laufduell gegen Neurieds Aushilfs-Rechtsverteidiger Marius Pösl durch und legte den Ball an die Strafraumkante zurück. Mateo Vidmar nahm die Kugel an und überwand Neurieds Kapitän Konstantin Kühnle mit einem Flachschuss. Kurz darauf scheiterte Dominik Brandl mit einem Schlenzer an der Latte (32.).

Neuried wachte spät auf, hätte sich dann aber mit dem Ausgleich belohnen müssen. Ein erstes Lebenszeichen gab Roman Pösl mit einem Distanzschuss ab (36.), dann vergaben erneut Pösl nach scharfer Hereingabe von Benedikt Nowack (44.) sowie Mario Vrbica (45.) nach Steilpass von Thomas Maier zwei hundertprozentige Möglichkeiten.

Den Schwung nahmen die Gastgeber in die zweite Halbzeit mit, und kamen nach einer Energieleistung von Thomas Maier zum verdienten Ausgleich. Der 28-Jährige setzte sich zunächst auf der Außenbahn durch und hatte dann noch die Kraft für einen Steilpass auf Roman Pösl, der den Ball gekonnt über Keeper Daniel Honnef zum 1:1-Ausgleich ins Tor hob (60.).

Kurz darauf boten sich den Neuriedern noch zwei weitere Großchancen. „Da müssen wir ihnen den K.O.-Schlag geben“, haderte Hrgovic. Doch Roman Pösl erhielt im Zweikampf mit Honnef nicht den von Hrgovic geforderten Strafstoß zugesprochen (67.) und Mario Vrbica brachte das Kunststück fertig, den Ball aus fünf Metern nicht im leeren Tor unterzubringen (69.).

Vorne machten sie die Tore nicht, und hinten luden die Neurieder den Gegner zum Toreschießen ein. Der bis auf diese Aktion solide Linksverteidiger David Topic ließ sich den Ball abjagen, und Quirin Jürgens besorgte die erneute Führung für Neuhadern (74.). Die anschließenden Neurieder Angriffsbemühungen verliefen im Sande, die beste Chance vergab Joker Maximilian Schwahn per Kopf in der Nachspielzeit. (Tobias Empl)

TSV Neuried – FC Neuhadern 1:2 (0:1) TSV Neuried: Kühnle (C); M.Pösl, Le Dren, Kaspar, Topic - Maier, Legrand (46. Einloft), Nowack, Wippert (63. M.Kriebel) - R.Pösl (80. Matovic), Vrbica (72. Schwahn)

FC Neuhadern: Honnef; K.Jürgens, Vogt, Peterssen, Flechsig - Vidmar (69. Obster), D.Brandl (74. Hartmann), Schwankl (C, 69. P.Brandl), Bündgens (90. Maßler) - Egwi, Q.Jürgens (90.+3 Benker)

Tore: 0:1 Vidmar (21.), 1:1 R.Pösl (60.), 1:2 Q.Jürgens (74.)