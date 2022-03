TSV Neuried: Nach Niederlage gegen Penzberg - Aufstieg endgültig abgehakt

Von: Michael Grözinger

Extralob vom Trainer: Sepp Siegert (im grauen Trikot) war der einzige Penzberger in Normalform. © Andreas Mayr

Die Aufstiegsambitionen sind endgültig dahin. Spätestens nach der Niederlage gegen Penzberg kann sich der TSV von den Träumen vom Aufstieg verabschieden.

Neuried – Das war es endgültig mit den Ambitionen des TSV Neuried, noch einmal in den Aufstiegskampf der Bezirksliga Süd eingreifen zu können. Selbst bei einer perfekten Restsaison hätten die Grün-Weißen gehörig Unterstützung durch schwächelnde Konkurrenz nötig gehabt, um tatsächlich noch mal auf die ersten beiden Plätze schielen zu können. Spätestens mit der 2:4-Niederlage beim 1. FC Penzberg am Samstag ist auch diese Resthoffnung verflogen. Die Gastgeber hingegen, die sich vor der Partie in fast derselben Position wie Neuried befunden hatten, können sich weiter an den Strohhalm Hoffnung klammern.

Der achtplatzierte TSV muss sich nun möglichst schnell umorientieren: Der Blick geht nicht mehr nach oben, sondern nur noch nach unten. Denn während zum Aufstiegsrelegationsrang aktuell zwölf Zähler und sechs Tabellenpositionen fehlen, ist das Polster auf die Abstiegsrelegation mittlerweile auf fünf Punkte und drei Plätze zusammengeschmolzen. Ganz entscheidend können dabei das Heimspiel am kommenden Wochenende gegen den MTV Berg (10.) und das anschließende Nachholspiel unter der Woche beim SVN München (7.) werden. Holen die Grün-Weißen gegen die beiden mutmaßlich schlagbaren direkten Konkurrenten sechs Punkte, kommen sie dem Klassenerhalt einen großen Schritt näher. Bei zwei Niederlagen wird die Luft zunehmend dünner. (Michael Grözinger)