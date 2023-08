„Viele nehmen das Ganze scheinbar zu locker“: Neurieds Trainer bemängelt fehlende Mentalität

Teilen

Zeichnet ein düsteres Bild der mentalen Lage beim TSV Neuried: Trainer Daniel Dörfler. A-Foto: Andreas Mayr © ANDREAS MAYR

Der Bezirksliga-Saisonstart des TSV Neuried verlief ernüchternd, Trainer Daniel Dörfler sieht sogar grundsätzliche Probleme. Gelingt gegen Penzberg die Wende?

Neuried – In dieser Saison soll alles anders werden. Nach zwei Jahren Abstiegskampf in der Bezirksliga Süd hoffen die Fußballer des TSV Neuried auf eine sorgenfreie Spielzeit. Noch ist dieses Szenario nicht unmöglich, die Saison hat gerade erst begonnen. Doch nach fünf Spielen sieht es nach einer weiteren Zitter-Runde aus. Auf den 4:1-Auftaktsieg beim SV Bad Heilbrunn folgten drei Niederlagen und ein Unentschieden. Vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Penzberg am Samstag (14 Uhr, Am Sportpark) findet sich der TSV auf Rang 13 und damit schon wieder auf einem Abstiegsrelegationsplatz wieder.

Viel fehlte nicht zuletzt, bis auf die 0:5-Klatsche in Landsberg ging es immer knapp zu. Dennoch weigert sich Neurieds Trainer Daniel Dörfler, die Situation schönzureden. „Es ist schade, dass es jetzt wieder so läuft, aber es ist nicht überraschend“, sagt der Coach. Zwar hätte er sich nach der ordentlichen Rückrunde und dem anschließenden Klassenerhalt gewünscht, dass sein Team weiter wäre, aber bereits die Vorbereitung ließ nichts Gutes erahnen.

Schon mit dem Fitnesszustand einiger Spieler zum Vorbereitungsstart zeigte er sich unzufrieden, und seitdem tut sich die Mannschaft schwer, wieder in die Form der Rückrunde zu kommen. „Ich dachte, ein gewisses Fundament wäre da, aber viele nehmen das Ganze scheinbar zu locker“, beklagt der Trainer. Er warnt: „Wir müssen jetzt wieder Druck aufbauen, damit der Funke überspringt. Noch einmal so eine Hinrunde wie letztes Jahr dürfen wir uns nicht leisten.“

Fehlende Mentalität als eine der größten Schwachstellen des TSV Neuried

Wie schon in den vergangenen Wochen beklagt er die Mentalität seines Teams. Seit seiner Ankunft im Würmtal vor gut eineinhalb Jahren habe er darin ein Hauptproblem ausgemacht: „Es war mir von Anfang an klar, dass das Fehlen einer gewissen Mentalität einer der größten Schwachpunkte in Neuried ist, bei denen am meisten Entwicklungspotenzial besteht.“

Damit meint Dörfler etwa die Fähigkeit, in engen Spielen dagegenzuhalten und diese auch dann für sich zu entscheiden, wenn man sich mal keine Vielzahl an Tormöglichkeiten herausspielen kann. „Es ist ein selbst gemachtes Problem, das man abstellen kann. Wenn man nur wenige Chancen hat, muss man da sein.“

Allerdings hatten es die Neurieder bei ihren zuletzt vier sieglosen Spielen auch mit den aktuellen Top Vier der Tabelle zu tun. Nun kommt mit Penzberg ein ebenfalls kriselnder und damit vermeintlich einfacherer Gegner. Nach der Entlassung von Coach Simon Ollert gelang den Gästen unter Interimstrainer Sepp Siegert zuletzt allerdings ein 1:0-Sieg gegen den FC Wacker München. Dörfler schätzt den Tabellenelften ohnehin stark ein: „Sie sind spielerisch gut, es wird eine große Aufgabe.“ (Tobias Empl)