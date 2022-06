TSV Neuried: Florian Adam tritt vorläufig aus Erwachsenenbereich zurück

Teilen

Florian Adam muss sportlich kürzer treten. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Florian Adam betreute in der letzten Saison neben der U13 und den Frauen auch die U23 der Herren. Damit ist jetzt vorerst Schluss.

Neuried – Schon eine Fußballmannschaft zu trainieren, ist keine einfache Aufgabe – zwei Mannschaften zu trainieren, erst recht nicht. Florian Adam kann davon ein Lied singen. „In der Regel war ich von Montag bis Freitag immer auf dem Fußballplatz“, sagt der 30-Jährige über die vergangenen vier Jahre. In diesem Zeitraum war Adam beim TSV Neuried für zwei Mannschaften aus dem Jugend- oder Erwachsenenbereich zuständig, zuletzt sowohl für die Bezirksoberliga-Fußballerinnen als auch für die zweite Herrenmannschaft (U23) in der Kreisklasse – und war damit freilich nicht nur an den Wochentagen, sondern auch an den Wochenenden im Dauereinsatz. Doch damit ist nun fürs Erste Schluss.

In der kommenden Spielzeit wird Adam etwas kürzertreten und ausschließlich eine U13-Jugendmannschaft trainieren. Vor allem aufgrund seines vor einem Jahr begonnenen Studiums ist es ihm nicht mehr möglich, einen derart hohen Aufwand zu betreiben. „Wenn ich es mache, dann muss ich es gescheit machen“, betont der Münchner. Als er im vorigen Winter seine D-Jugend abgab und dafür zusätzlich zur Frauenmannschaft auch noch die Herren II übernahm, musste er bald feststellen, dass der Aufwand kaum noch zu stemmen war. Er räumt ein: „Das ist leider nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich hätte für die U23 noch viel mehr Zeit investieren müssen, aber wegen des Studiums hatte ich keine Kapazitäten mehr dafür.“

„Es war eine tolle Zeit“

Abgesehen von dem schwierigen halben Jahr mit der zweiten Herrenmannschaft kann Adam jedoch positiv auf die vergangenen Spielzeiten schauen – und schließt mittelfristig weitere Engagements im Erwachsenenbereich keineswegs aus. Besonders auf die Arbeit als Trainer der Frauenmannschaft blickt er mit einem guten Gefühl zurück. „Es hat mir großen Spaß gemacht und mich auch in meiner persönlichen Entwicklung weitergebracht. Es war eine tolle Zeit“, sagt Adam. Drei Jahre lang war er Trainer der Neurieder Fußballerinnen, eineinhalb Jahre lang gemeinsam mit Josip Hrgovic, zwischenzeitlich allein, in der vergangenen Saison dann als Chefcoach gemeinsam mit der spielenden Co-Trainerin Emma Zielinski.

„Auch mit Emma hat die Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. Vielleicht trainieren wir ja irgendwann mal wieder eine Mannschaft zusammen“, so Adam. Nach einer ersten, von Corona geprägten Bezirksoberliga-Saison 2019/21, in der die Neuriederinnen lange gegen den Abstieg spielen mussten, etablierten sie sich in ihrer zweiten BOL-Saison als eines der Spitzenteams der Liga und landeten am Ende auf Rang vier.

Trotz der Entscheidung, in der kommenden Saison einen Gang zurückzuschalten, wird man ihn auch weiterhin im Neurieder Sportpark sehen. Neben seiner Rolle als Jugendtrainer vielleicht auch wieder mit Fußballschuhen. Adam liebäugelt mit dem Gedanken, nach einigen Aushilfseinsätzen bei der zweiten Mannschaft regelmäßiger für die Kreisklassen-Reserve aufzulaufen – sofern es zeitlich passt. (Tobias Empl)