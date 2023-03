„Es fühlt sich extrem bitter an“ - Punkt zum Rockmeier-Einstand - Detsch verletzt ins Krankenhaus

Konnte nicht lange helfen: Neurieds Kapitänin Cäcilia Detsch (am Ball) fiel beim Punktspieldebüt des neuen Trainers Christian Rockmeier nach einem Sturz auf die Schulter schon früh verletzt aus. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Beim Debüt von Trainer Rockmeier zeigten die Frauen des TSV Neuried gegen Altötting einen dominanten Auftritt. Doch nach einem späten Gegentor steht nur ein Punkt.

Neuried – Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres hat sich Bezirksoberligist TSV Neuried vom TV 1864 Altötting mit 1:1 getrennt. Zuvor war mit einem Duell auf Augenhöhe zu rechnen gewesen, schließlich hatte Altötting bis dahin genauso viele Punkte geholt wie die Gastgeberinnen. Mit dem Punkt war TSV-Trainer Christian Rockmeier nach seinem Pflichtspieldebüt aber angesichts des Spielverlaufs nicht zufrieden. „Es fühlt sich extrem bitter an. Wir haben sehr dominant gespielt und hätten uns dafür eigentlich belohnen müssen“, haderte Rockmeier.

Frauen des TSV Neuried lassen zu viele Großchancen gegen TV 1864 Altötting liegen

Die Neuriederinnen, die nach der eher enttäuschenden Generalprobe – ein knappes 2:1 gegen Bezirksligist Freimann – und angesichts einer angespannten Personalsituation statt mit Dreierkette doch wieder in ihrem bewährten 4-4-2-System spielten, starteten druckvoll. „Wir sind sehr gut reingekommen“, lobte TSV-Coach Rockmeier.

Doch die Grün-Weißen schlugen in Durchgang eins zu wenig Kapital aus ihrer Überlegenheit: Neuzugang Elisabeth Baier, früh für die angeschlagene Matea Karavla eingewechselt, scheiterte aus aussichtsreicher Position an Gäste-Torhüterin Katharina Schmidinger, und Selvije Maloku vergab zwei weitere Großchancen. Stattdessen wären beinahe die Gäste in Führung gegangen, doch diese setzten einen durch ein unnötiges Foul verursachten Strafstoß an den Pfosten (20.).

TSV Neuried: Spielführerin Cäcilia Detsch verletzt sich und muss ins Krankenhaus

Nach dem Seitenwechsel drängte Neuried weiter auf die Führung, und nach 72 Minuten erzielte Selvije Maloku aus rund 16 Metern endlich den erlösenden Treffer. Kurz darauf hatte der TSV doppelt Pech, als ein Schuss der aufs Feld zurückgekehrten Karavla an die Latte, an den Pfosten und dann wieder aus dem Tor sprang (79.).

In der Schlussphase wurden die Gastgeberinnen dann etwas zu hektisch und fingen sich nach einem vermeidbaren Eckball aus dem Gewühl heraus noch den 1:1-Ausgleich durch Elisabeth Wimmer (89.) ein. Ebenfalls bitter für den TSV Neuried: Kapitänin Cäcilia Detsch musste nach einem Sturz auf die Schulter früh ausgewechselt werden. Sie verletzte sich dabei derart, dass sie ins Krankenhaus musste. Rockmeier: „Leider geht das Verletzungspech weiter.“ (TOBIAS EMPL)

TSV Neuried – TV 1864 Altötting 1:1 (0:0)

TSV Neuried: Lenge; Oberst, Grassow, Richter, Lechner, Schürle, Detsch (C), Karavla, Grintz, Krenzi, Wiedemann; Sev.Maloku, Sel.Maloku, Baier

Tore: 1:0 Sel. Maloku (72.), 1:1 Wimmer (89.)