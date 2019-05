Schürle eröffnet das Torfestival - Neuried schießt Scheyern ab 

TSV Neuried Frauen mit Schützenfest gegen ST Scheyern

von Tobias Empl

Die Frauen des TSV Neuried zeigten sich gegen den ST Scheyern torhungrig und gewannen ihr Heimspiel souverän mit fünf Toren Unterschied.

Die Fußballerinnen des TSV Neuried haben ihre Tabellenführung in der Bezirksliga 02 souverän verteidigt. Gegen den Tabellenachten, ST Scheyern, gaben sich die Grün-Weißen keine Blöße und gewannen locker mit 5:0 (4:0). Die Gastgeberinnen, in der Vorwoche noch beim zweitplatzierten TSV Murnau unterlegen, agierten von Beginn an dominant. Nach Treffern von Franziska Schürle (8.), Jennifer Pirkl (16.) und der für die erkrankte Kapitänin Alexandra Höhne ins zentrale Mittelfeld gerückten Nina Marx (24.) war die Partie früh entschieden. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Dina Kühne auf 4:0. „Im zweiten Durchgang haben wir es dann heruntergespielt“, sagte Trainer Stefan Heller, der besonders „Wille und Überzeugung“ seines Teams lobte. Marie Grassow setzte nach 84 Minuten den Schlusspunkt.

TSV Neuried – ST Scheyern 5:0 (4:0)

TSV Neuried:Bormann; Lechner, Schwarz, Grassow, Grabmaier, Marx (C), Kühne, Richter, Pirkl, Schürle, Mahr; Kreisel, Schlögel, Grintz, Oberst

Tore:1:0 Schürle (8.), 2:0 Pirkl (16.), 3:0 Marx (24.), 4:0 Kühne (45.), 5:0 Grassow (84.)