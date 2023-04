„Alle haben sich den Arsch aufgerissen“ – Neuriederinnen punkten mit Notelf im Spitzenspiel

Christian Rockmeier war mit dem Einsatz seiner anwesenden Spielerinnen sehr zufrieden. © Michael Schönwälder

Mit dem letzten Aufgebot haben sich die Neurieder Damen im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten FSV Höhenrain einen Punkt erkämpft.

„Alle, die da waren, haben sich den Arsch aufgerissen“, lobte TSV-Trainer Christian Rockmeier. Dafür, dass ihm nur elf Spielerinnen zur Verfügung standen, hatte der Trainer allerdings wenig Verständnis. Denn neben fünf verletzungsbedingten Ausfällen weilten auch fünf Spielerinnen zeitgleich im Urlaub. „Das ist nicht zufriedenstellend“, sagte der TSV-Coach. Immerhin machten die Anwesenden ihre Sache über weite Strecken recht gut. Höhenrain kam zwar zu einigen Torchancen, war aber nicht effizient. Nach 60 Minuten schoss Kapitänin Franziska Schürle die Grün-Weißen per Foulelfmeter sogar in Führung. Kurz darauf nutzte Joana Höhne jedoch einen Stellungsfehler von Neurieds Torhüterin Hanna Lenge zum 1:1-Ausgleich (69.). Fünf Minuten vor Abpfiff scheiterte Marie Grassow mit einem Freistoß-Kracher an der Latte. So blieb es beim laut Rockmeier gerechten Remis. (te)